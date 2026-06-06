Mosimann : de la Star Academy à la réussite sur Instagram

Mosimann, le DJ-chanteur qui a remporté la Star Academy il y a 18 ans, a dépassé le million d'abonnés Instagram en mariant l'électro et la variété française. Il a expliqué qu'il était aigri et énervé à l'époque de la Star Academy, mais qu'il a opté pour la douceur dans sa voix et ses yeux aujourd'hui.

Il y a 18 ans, Mosimann a remporté la Star Academy avec une urgence et une nécessité de mettre sa maman à l'abri. Aujourd'hui, en tant que chroniqueur sur France Inter et en mariant l' électro et la variété française , il a dépassé le million d'abonnés Instagram et sa tournée fait salle comble.

Mosimann a commencé avec seulement 130 000 abonnés en janvier 2024, mais ses 'dream tracks' ont cumulé plus de 180 millions de vues. Dans une interview, il a expliqué qu'il était aigri et énervé à l'époque de la Star Academy, mais qu'il a opté pour la douceur dans sa voix et ses yeux aujourd'hui. Il a également révélé qu'il ne comprenait pas pourquoi sa mère était endettée et pourquoi il vivait dans un petit endroit à l'époque





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