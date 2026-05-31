Mosimann a créé un track spécial pour sa maman pour la fête des mères. C'est une vidéo hilarante et pleine d'amour visible sur Instagram. La chanson rêvée est un patchwork de sons variés, des chansons des personnalités qu'il sonde.

Mosimann créé un track spécial pour sa maman pour la fête des mères . C'est une vidéo hilarante et pleine d'amour visible sur Instagram. La chanson rêvée est un patchwork de sons variés, des chansons des personnalités qu'il sonde.

Pour la fête des mères, c'est sa maman qui lui a passé commande. Mosimann a dû composer le track des rêves de sa maman. C'est un défi original : transformer les idées musicales d'anonymes comme de personnalités en véritables morceaux. Refrains, voix, sons du quotidien ou encore génériques deviennent ainsi la matière première de ses créations.

Parmi ceux qui se sont prêtés au jeu, Matt Pokora, Bob Sinclar, ou Alain Chabat dont le dream track a cumulé près de 10 millions de vues. Alain Chabat a décidé d'offrir au projet une nouvelle vitrine en lui consacrant une chronique de quatre minutes chaque mercredi matin. Mosimann a publié sur Instagram une vidéo à laquelle sans doute, ses fans ne s'attendaient pas. On y découvre en effet, sa maman.

Celle-ci est autorisée, pour la fête des mères, à demander le track de ses rêves. Mais elle n'a pas l'intention de faciliter les choses à son fils, bien au contraire. Pour sa chanson rêvée elle commence donc par exiger que le titre commence avec l'intro de 'Tu sais on voit des vidéos des fois sur YouTube avec des chiens qui chantent qui font ouuuuuuuhhhh, ben je voudrais ça.

' L'artiste se rebelle contre sa génitrice. Les internautes sont conquis par le tandem formé par Mosimann et sa maman. Mosimann est ensuite passé à la création de ce morceau franchement original, et qui a enthousiasmé les internautes





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