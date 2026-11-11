Mosimann a désigné les candidats menacés pour le prochain prime de la Star Academy

Le directeur de la Star Academy, Mosimann, a annoncé les équipes à risque pour le prochain prime du 6 novembre 2026, précisant que les équipes jaune et rouge sont susceptibles d'être éliminées. Cette décision intervient après les évaluations de la 14e saison.

Le 11 novembre 2026, le directeur de la Star Academy, Mosimann, a dévoilé les équipes qui devront affronter la menace d'élimination lors du prochain prime prévu le 6 novembre 2026. Les équipes déterminées, jaune et rouge, seront les seules à devoir tout donner pour rester dans la compétition.

Déroulement des évaluations et emargement des équipes

Les candidats de la 14e saison ont été regroupés en trois équipes lors de la récente évaluation, avant l'élimination de Morgan. L'équipe jaune comprenait Félix, Kylian, Ydriss et Brieuc ; l'équipe rouge réunissait Tracy, Noémie, Leeloo et Amel ; tandis que l'équipe bleue, complétée par Cameron, Maud, Mélina, Isabella et l'immunisée Zoé, a remporté l'immunité et restera au château pour une période supplémentaire.

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L'évaluation se compose de cours de chant, de danse et de théâtre, de répétitions ainsi que d'une prestation solo des membres du troisième groupe. Le public, les professeurs et les élèves restants votent ensuite pour décider de la survie de chaque participant.

Position de Mosimann et réactions des candidats

Selon Mosimann, les deux équipes menacées ne sont pas seulement moins convaincantes pour le corps professoral ; ils représentent aussi des points de tension au sein du groupe. "Je suis vraiment désolé" a déclaré le directeur après avoir sélectionné les candidats precarisés, soulignant l'importance de la transparence dans la compétition.

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Cependant, certains candidats ont exprimé leur frustration. Antoine, qui a quitté le programme après le dernier prime, a précisé qu'il avait mal compris les critères de notation. Raphaëlle Ricci, ancienne professeure, a répondu sur les réseaux sociaux, décrivant l'atmosphère comme "déroutante" malgré l'engagement de l'émission envers les artistes émergents.

Impact sur les participants et prochaine étape

Les candidats menacés devront désormais auditionner en solo pour convaincre les juges et le public. Le vote final, désigné par le site officiel de TF1, garantira qu'un membre sera sauvé par l'audience, un autre par les professeurs et un troisième par les élèves. Le dernier placé sera éliminé.

Les équipes restant à la compétition, notamment le groupe bleu, bénéficieront d'un avantage supplémentaire grâce à l'immunité, offrant une fenêtre pour se concentrer sur leur expérience sans crainte immédiate d'exclusion. Le prochain prime du 6 novembre restera donc décisif pour les candidats en danger, avec un enjeu clair pour l'avenir de ces jeunes artistes dans l'univers de la Star Academy.