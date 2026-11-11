Mortiers dans les écoles de Chelles : 240 enseignants blessés

Heure des pros analyse les tirs de mortier dans les salles de classe de Chelles, la violence croissante et les propositions de sanction. Le cas a mobilisé enseignants et responsables.

Le mercredi 12 avril, l'émission L'Heure des pros a diffusé un débat sur les tirs de mortier perpétrés dans les salles de classe de Chelles, où 240 enseignants ont été blessés. L'événement a déclenché une vague d'inquiétude sur la sécurité des établissements scolaires en France.

Incidents de mortier à Chelles : détails du sinistre

Selon les témoins, des projectiles de mortier ont été lancés dans plusieurs salles de classe de l'école primaire de Chelles, provoquant des blessures graves chez des enseignants, notamment des fractures et des commotions cérébrales. Les autorités locales ont immédiatement fermé l'établissement et appelé les services d'urgence.

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L'Inspection académique a déclaré que les incidents étaient partiellement attribuables à une fréquentation côté rue où se trouvaient des dépôts d'armes improvisées. Les enquêteurs ont confié qu'ils investiguent sur le lien entre ces tirs et des groupes armés locaux.

Réactions divergentes des experts et des politiciens

Pascal Praud, présent à l'émission, a appelés à des sanctions strictes, estimant qu'en mettant " tout le monde en prison " pourrait contenir la violence. Il a toutefois reconnu que la solution doit être " soutenable et proportionnée ".

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Éric Naulleau, quant à lui, a prévenu d'un " basculement total dans une violence décomplexée ", soulignant que les écoles, comme lieux " neutres ", deviennent des cibles de chiffres. Il a insisté sur la nécessité d'une stratégie nationale de sécurité.

Conséquences pour les écoles et prochaines mesures prévues

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé un plan de renforcement des mesures de sécurité, incluant l'installation de caméras, la présence de gardiens et la mise en place de programmes de prévention psychosociale. Les enseignants pourront également bénéficier d'une formation sur la gestion de crises en milieu scolaire.

Les syndicats d'enseignants réclament la création d'un budget d'urgence de 3 millions d'euros pour moderniser l'infrastructure des établissements touchés. Le ministre a prévu une réunion ministérielle le 20 avril pour finaliser les allocations budgétaires.

Sur le plan juridique, la police a déclaré qu'elle poursuivrait les suspects identifiés dans cette affaire avec des charges de terrorisme et d'infraction pénale. La procédure sera consacrée en cours de la semaine prochaine, selon les procureurs.