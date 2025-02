Mort tragique de Lorenzo, le jeune fan de foot qui avait réalisé ses rêves grâce à Julian Gerondi

Le créateur de contenu français Julian Gerondi a annoncé le décès de Lorenzo, un jeune garçon de 11 ans qui avait pu réaliser ses rêves grâce à lui, notamment rencontrer Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid.

Le créateur de contenu français Julian Gerondi, connu pour réaliser les rêves des enfants malades, a annoncé avec tristesse le décès de Lorenzo, 11 ans, qui avait pu rencontrer Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid grâce à lui en janvier dernier. Le jeune garçon souffrait d'un glioblastome, un cancer cérébral incurable. \Lorenzo avait trois rêves : rencontrer Kylian Mbappé , Michou et visiter Disneyland Paris.

Tous ont été réalisés grâce à la solidarité et au soutien des internautes sur Tik Tok. C'est à la demande de sa famille que Julian Gerondi a partagé cette nouvelle triste sur la plateforme. Il a exprimé sa gratitude pour les messages de soutien reçus par Lorenzo pendant son combat. \Kylian Mbappé, qui avait invité Lorenzo à venir le voir jouer contre Las Palmas à Madrid en janvier dernier, a partagé un message poignant sur Instagram en hommage à Lorenzo. Il a déclaré avoir été « très heureux » de pouvoir passer un moment avec lui et a salué son courage et son inspiration





