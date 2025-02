Mort par balles d'une jeune femme en Haute-Corse: Méprise liée à la criminalité organisée ?

Une jeune femme de 19 ans a été tuée par balle samedi soir à Ponte-Leccia, en Haute-Corse. Le parquet de Bastia privilégie la piste d'une méprise liée à la criminalité organisée.

Une jeune femme de 19 ans a été victime d'une mort tragique samedi soir à Ponte-Leccia , en Haute- Corse . La jeune femme a été tuée par des balles reçues alors qu'elle conduisait seule dans un véhicule habituellement utilisé par son compagnon. Le drame s'est produit dans le village de Ponte-Leccia , situé sur la commune de Morosaglia. Le parquet de Bastia privilégie la piste d'une méprise liée à la criminalité organisée.

Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a déclaré dans un communiqué : « En l’état, aucune hypothèse ne peut complètement être exclue ou privilégiée, mais il est très probable que la victime visée n’ait pas été celle recherchée par les tireurs dans un contexte très évocateur des agissements de la grande criminalité organisée ». Une voiture incendiée a été découverte sur la commune de Tralonca, à environ vingt kilomètres de Morosaglia, mais aucun lien avec l'homicide n'a pu être établi à ce stade. L'enquête ouverte pour homicide volontaire en bande organisée a été confiée aux services de la section de recherches de Corse et à la Direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse. Cet événement tragique constitue le troisième homicide enregistré en Corse depuis le début de l'année





