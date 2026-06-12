Mort de Nahel : la Cour de cassation rouvre la voie à un procès pour meurtre du policier

La Cour de cassation a annulé la requalification en violences des faits concernant le policier accusé dans l'affaire Nahel, estimant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision. Le policier risque désormais d'être jugé pour meurtre aux assises.

Près de trois ans après la mort du jeune Nahel Merzouk à Nanterre, la Cour de cassation a annulé la requalification des faits en violences pour le policier auteur du tir, rouvrant la voie à un possible procès pour meurtre.

La plus haute juridiction judiciaire française a estimé que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui avait requalifié les faits, n'a pas justifié sa décision. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui devra statuer de nouveau. La famille de la victime s'est dite soulagée, l'avocate de la famille considérant que la qualification de meurtre doit être retenue.

Nahel Merzouk a été tué le 27 juin 2023 à l'âge de 17 ans lors d'un contrôle routier. Son décès avait déclenché des émeutes. Le policier Florian M. avait été renvoyé pour meurtre en juin 2025 mais la cour d'appel avait requalifié en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Cour de cassation a annulé cette requalification tout en confirmant le non-lieu pour le second policier.

L'avocate de ce dernier se réjouit de la décision. La mère de Nahel a exprimé son intention de se battre pour un procès. Le collectif Justice pour Nahel salue une décision qui reconnaît l'intention de tuer. D'autres avocats se disent satisfaits du rétablissement du droit.

Le policier mis en cause, l'avocat de la mère de Nahel et d'autres conseils n'étaient pas joignables





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