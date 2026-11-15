Mort de Mauricio K. : La famille exige le transfert de l'enquête hors de Bobigny

La famille de Mauricio K., décédé en garde à vue à Saint-Ouen le 27 octobre 2026, réclame le dépaysement de l'enquête. Détails sur les traumatismes relevés et la position de l'avocat.

La famille de Mauricio K., un homme de 44 ans décédé lors de sa garde à vue au commissariat de Saint-Ouen dans la Seine-Saint-Denis, exige le dépaysement de l'enquête hors du tribunal de Bobigny. Cette mobilisation s'est concrétisée par un rassemblement devant le commissariat de la ville le samedi 14 novembre 2026, où la mère de la victime, le visage marqué par le deuil, a exprimé sa demande de vérité et de justice.

Exigence de justice et contestation de l'autorité judiciaire locale

L'avocat de la famille, intervenant habituellement sur des affaires de violences policières, soutient que toute vérité sur les circonstances exactes du décès ne pourra être révélée tant que l'enquête reste sous l'autorité du tribunal de Bobigny. Il estime que cette configuration privilégie les intérêts des forces de l'ordre locales et empêche une investigation impartiale.

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Le délai pris par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour auditionner les agents impliqués est également pointé du doigt. Plus de deux semaines après les faits, un seul policier sur les trois intervenants lors de l'interpellation, du transfert et de l'audition de Mauricio K. avait été entendu, suscitant l'inquiétude de la défense.

Cronologie des faits et déroulement de la garde à vue

Mauricio K. a été interpellé l'après-midi du 26 octobre 2026, alors qu'il se trouvait fortement alcoolisé dans un restaurant. Selon la version du parquet de Bobigny, l'homme aurait proféré plusieurs injures avant de s'en prendre verbalement et de manière sexiste à une policière municipale durant son transport vers le commissariat.

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Arrivé au commissariat, Mauricio K. aurait de nouveau insulté les agents avant de tenter de les agresser physiquement. Les policiers rapportent avoir dû le repousser fermement, notamment par l'épaule, puis utiliser un bâton télescopique sur sa jambe gauche et ses flancs abdominaux, avant de le maîtriser au sol pour procéder à sa fouille.

Autopsie, traumatismes et suite de l'enquête médico-légale

L'autopsie réalisée le 28 octobre 2026 a révélé l'absence de lésions cervicales ou de pathologie cardiaque antérieure, tout en identifiant divers traumatismes. Des infiltrations hémorragiques sous-cutanées au cuir chevelu, des zones de lésion sur les membres inférieurs et supérieurs, ainsi que dans la région lombo-sacrée, ont été notées sans fractures crâniennes.

L'avocat de la famille dénonce le manque d'accès à l'autopsie complète et aux photographies du corps, craignant que ce silence puisse favoriser la dissimulation d'éléments cruciaux. Les résultats toxicologiques restent attendus, alors que le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire pour rechercher les causes exactes de la mort de Mauricio K., initialement jugé compatible avec la garde à vue par deux médecins.