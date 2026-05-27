Mort de Maradona : le récit glaçant des derniers jours de la légende qui accable ses médecins

Au procès sur la mort de Diego Maradona, des médecins témoignent de son état post-opératoire difficile et du choix contesté de le renvoyer chez lui plutôt qu'en centre de rééducation, pointant du doigt les accusés Luque et Cosachov.

Le procès sur la mort de Diego Maradona a connu une nouvelle journée forte en Argentine . Plusieurs médecins ainsi que Pablo Dimitroff, directeur de la clinique d'Olivio où la légende du football avait été opérée quelques semaines avant son décès, ont témoigné mardi 26 mai.

Ils racontent son état après l'intervention, les difficultés à le contrôler et le choix contesté de l'envoyer chez lui plutôt que dans un centre spécialisé. À San Isidro, le procès sur la mort de Diego Maradona continue de replonger l'Argentine dans les derniers jours de sa légende. Mardi 26 mai, plusieurs membres de la clinique d'Olivos, où Diego a été opéré avant de mourir le 25 novembre 2020 à l'âge de soixante ans, témoignent.

Au total, sept professionnels de santé sont jugés pour de potentielles négligences. D'après eux, l'état de santé global de Maradona, ainsi que son état post-opératoire, avaient exigé sans ambiguïté une rééducation en centre de soins plutôt qu'une hospitalisation à domicile. Une prise de parole qui peut permettre d'orienter la culpabilité envers les responsables du retour au domicile du Pibe de Oro. Le témoignage le plus marquant de la journée est venu de Pablo Dimitroff, ex-directeur médical de la clinique d'Olivos.

Il décrit un homme très difficile à stabiliser après l'opération : 'Il était difficile de maîtriser le patient : il s'est arraché à plusieurs reprises le cathéter veineux, et il a fallu lui administrer des sédatifs et des anticonvulsivants, à des doses importantes.

' Dimitroff a pourtant reconnu que l'ancien joueur allait mieux après l'intervention, mais que très vite, une autre difficulté est apparue : Maradona et ses proches voulaient qu'il quitte la clinique pour rentrer chez lui. 'Il allait beaucoup mieux après l'opération, et tout le monde était très satisfait de la façon dont il allait.

Immédiatement après, il a commencé à vouloir rentrer chez lui', a expliqué Dimitroff avant de clarifier sa prise de position à ce sujet : 'Étant donné la nécessité d'une rééducation motrice et d'une désintoxication de l'habitude de consommation de substances, il semblait que le lieu pour poursuivre son traitement ne devait pas être à domicile.

' C'est là que le dossier devient explosif. Dimitroff affirme que la clinique avait proposé une autre solution que la clinique : un centre de rééducation, avec une structure adaptée à son état.

'L'offre concrète, nous l'avons faite le 9 novembre 2020', a expliqué l'ex-directeur, soit seize jours avant le décès de Diego Maradona à domicile. Mais cette option n'a pas été retenue.

'L'équipe médicale traitante a décidé d'emmener Maradona chez lui. C'étaient Luque et Cosachov', a aussi déclaré Dimitroff, qui renvoie la culpabilité envers les deux principaux suspects dans cette affaire. Le neurochirurgien Leopoldo Luque, principal accusé, affirme pourtant, il y a quelques jours, avoir été 'la personne qui voulait le plus l'aider'.

Face à la volonté obstinée de Maradona de regagner son domicile après l'opération, le médecin souligne avoir multiplié les efforts pour le convaincre de rejoindre 'un lieu pour qu'on l'aide'. De son côté, la psychiatre de la légende, Agustina Cosachov, conteste également sa culpabilité. Son principal axe de défense est que le cœur de Diego Maradona allait bien au moment où il quittait l'hôpital.

'Il n'existe aucun soupçon selon lequel les médicaments psychiatriques ont pu, à ces doses, provoquer une défaillance du cœur', a déclaré l'avocat de la psychiatre, Vadim Mischanchuk, dans les premiers jours du procès. Ce témoignage accablant des médecins qui l'ont soigné après l'opération soulève de nouvelles questions sur les circonstances du décès de la légende argentine, mort le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. L'affaire continue de captiver l'Argentine, où Maradona reste une icône nationale





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