Mort de Lyhanna : le ministre de la Justice présente ses excuses et les causes du décès restent inconnues

Le corps de Lyhanna, disparue le 29 mai, a été identifié. Jérôme Barella, principal suspect, était connu de la justice pour des affaires de violences. Le ministre Gérald Darmanin a présenté ses excuses à la famille, promettant de tirer les conséquences des défaillances du système judiciaire. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes du décès.

Le corps retrouvé jeudi 4 juin a été identifié formellement comme étant celui de la jeune Lyhanna , disparue le 29 mai dernier. Les causes de son décès restent à déterminer.

Le garde des Sceaux a présenté vendredi ses excuses au nom de la Justice. Hier, le corps retrouvé jeudi a été formellement identifié comme étant celui de Lyhanna, qui était portée disparue depuis le 29 mai. Jérôme Barella, le principal suspect, est mis en examen depuis lundi. Il est visé par plusieurs plaintes et signalements dans d'autres affaires, notamment pour des violences sexuelles.

Gérald Darmanin a assuré vendredi qu'il tirera des conclusions devant de telles défaillances de la justice après la mort de Lyhanna. Une nouvelle plainte pour viol a été déposée contre Jérôme Barella jeudi soir par une mère de famille concernant sa fille. Le procureur d'Agen a indiqué hier que si l'identification de la victime est confirmée, les médecins légistes, en l'état de leurs investigations, ne sont pas aujourd'hui en mesure d'indiquer quelles sont les causes de la mort.

Le corps avait été découvert dans le silo d'un site agricole désaffecté dans lequel le suspect avait travaillé il y a huit ans, dans la commune de Puycasquier. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a présenté hier sur TF1 ses excuses à la famille, car l'institution judiciaire n'a pas su protéger cette jeune fille.

Au nom de la justice, comme ministre, je présente mes excuses à cette famille et aux Français qui sont choqués et terrifiés devant de telles défaillances, a-t-il déclaré. Jérôme Barella, le père de famille de 41 ans mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans de Lyhanna, était visé par un signalement.

Un signalement avait notamment été émis en 2017 par la mère d'une adolescente de 17 ans ayant découvert que sa fille entretenait une relation avec cet homme qui avait alors 32 ans. Après cette découverte, le parquet a requalifié l'enquête judiciaire ouverte des chefs d'enlèvement, séquestration et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans. Silo agricole, vêtements similaires... Ce que l'on sait du corps retrouvé près du lieu de disparition de Lyhanna





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