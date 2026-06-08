Mort de Lyhanna : la justice française critiquée pour sa lenteur

La disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, dans le Gers, a suscité une grande inquiétude et une enquête est en cours pour retrouver la jeune fille. Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et reste en détention provisoire. L'enquête a connu un nouveau rebondissement avec la révélation d'une plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025 contre cet homme. Selon le parquet, il n'avait pas encore été entendu dans cette procédure au moment de la disparition de Lyhanna. Alors que les recherches se poursuivent, ces éléments alimentent les interrogations autour du parcours du suspect et du suivi des signalements le visant.

Mort de Lyhanna , 11 ans : la magistrate Evelyne Sire-Marin dénonce les défaillances de la justice pour traiter les dossiers de violences sexuelles sur mineurs.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna et a annoncé une inspection administrative et un réexamen des dossiers de violences sexuelles sur mineurs. L'affaire relance le débat sur les moyens de la justice et sa capacité à traiter rapidement les signalements concernant les enfants. De nombreuses questions émergent sur le suivi judiciaire du principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles.

La disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, dans le Gers, a suscité une grande inquiétude et une enquête est en cours pour retrouver la jeune fille. Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et reste en détention provisoire. L'enquête a connu un nouveau rebondissement avec la révélation d'une plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025 contre cet homme.

Selon le parquet, il n'avait pas encore été entendu dans cette procédure au moment de la disparition de Lyhanna. Alors que les recherches se poursuivent, ces éléments alimentent les interrogations autour du parcours du suspect et du suivi des signalements le visant. La justice française est critiquée pour sa lenteur et son incapacité à traiter les dossiers de violences sexuelles sur mineurs.

La magistrate Evelyne Sire-Marin a déclaré que traiter 70 000 dossiers concernant des mineurs d'ici un mois est strictement impossible. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna et a annoncé une inspection administrative et un réexamen des dossiers de violences sexuelles sur mineurs. L'affaire relance le débat sur les moyens de la justice et sa capacité à traiter rapidement les signalements concernant les enfants.

De nombreuses questions émergent sur le suivi judiciaire du principal suspect, déjà visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. La disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, dans le Gers, a suscité une grande inquiétude et une enquête est en cours pour retrouver la jeune fille. Le principal suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et reste en détention provisoire.

L'enquête a connu un nouveau rebondissement avec la révélation d'une plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025 contre cet homme. Selon le parquet, il n'avait pas encore été entendu dans cette procédure au moment de la disparition de Lyhanna. Alors que les recherches se poursuivent, ces éléments alimentent les interrogations autour du parcours du suspect et du suivi des signalements le visant





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