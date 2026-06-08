Mort de Lyhanna : 'L'injustice de trop' : un millier de personnes entre colère et larmes devant le tribunal d'Auch

Un millier de personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Auch pour rendre hommage à Lyhanna, onze ans, dont la mort a bouleversé tout un pays. La colère et l'indignation résonnent dans la foule, qui réclame des comptes face aux failles présumées du système judiciaire.

Un millier de personnes se sont rassemblées devant le tribunal d'Auch pour rendre hommage à Lyhanna , onze ans, dont la mort a bouleversé tout un pays.

La colère et l'indignation résonnent dans la foule, qui réclame des comptes face aux failles présumées du système judiciaire. Le parcours du principal suspect, connu de la justice, nourrit l'incompréhension et les questions. Les annonces du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sont accueillies avec prudence : des actes sont attendus. Devant les marches du palais de justice, des familles, des habitants du Gers, des parents venus avec leurs enfants se sont rassemblés pour rendre hommage à Lyhanna.

Dans la foule, la même colère résonne. Lionel Candelon, président de la chambre d'agriculture du Gers, monte sur la statue de la déesse de la Justice, Thémis. Ses yeux sont bandés, elle est désormais bâillonnée. Un symbole fort.

Partout en France, des citoyens se sont mobilisés devant les tribunaux pour dénoncer ce que beaucoup considèrent déjà comme un nouvel échec des institutions chargées de protéger les plus vulnérables. La justice disposait-elle des éléments nécessaires pour agir plus tôt ? L'émotion est palpable. Des pancartes, des peluches ont été déposés au pied des grilles du palais de justice.

Certains essuient discrètement une larme. D'autres serrent entre leurs mains une photo de Lyhanna. Mais ce soir-là, le recueillement se mêle à l'indignation. La semaine dernière, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, assumait publiquement les défaillances du système : des délais judiciaires trop longs, des victimes qui tombent entre les mailles du filet, une institution qui dysfonctionne.

Les révélations sur le parcours judiciaire du principal suspect, Jérôme Barella, 41 ans, alimentent les interrogations. L'homme était connu de la justice. Plusieurs procédures avaient été ouvertes à son encontre au fil des années : certaines classées sans suite, une autre toujours en cours au moment de la disparition de Lyhanna. Des éléments qui nourrissent un sentiment d'incompréhension.

La justice est souvent à plusieurs vitesses. On est connu et célèbre, tout va bien. Si on est lambda, on subit. Il faut se battre, insiste la Gersoise, elle aussi venue chercher des réponses, plus que des déclarations.

Plusieurs manifestants appellent à la démission du ministre et pointent du doigt une 'justice complice'. Au sommet de l'État, l'affaire provoque une onde de choc. Le garde des Sceaux a annoncé l'ouverture d'enquêtes administratives pour établir d'éventuels dysfonctionnements. Des inspections sont désormais chargées d'examiner le traitement des procédures visant le suspect.

Le ministre a également demandé aux magistrats de passer en revue les 70 000 affaires impliquant des enfants, d'ici au 14 juillet prochain. C'est près de 2 000 plaintes par jour à étudier… Disparition de Lyhanna dans le Gers : la direction de la gendarmerie demande un état des lieux urgent des procédures avec des victimes mineures Sur le parvis du tribunal, ces annonces sont accueillies avec prudence. Plusieurs participants disent attendre des actes, pas des explications.

Dans ce contexte, en France, la parole des enfants est trop souvent ignorée, résume sobrement Laurence. Il faut une refonte totale de la justice, ajoute un autre participant. Pour beaucoup, l'enjeu dépasse désormais la seule affaire Lyhanna. Elle est devenue le symbole d'un système qui aurait failli dans sa mission : celle de protéger les enfants.

Mon fils est au collège, il aimait bien que je le laisse au niveau de la mairie pour aller chercher des bonbons et qu'il aille avec ses copains au collège. Je n'ai plus envie, je ne peux plus, j'ai tellement peur, commente Vanessa. Dans le Gers et ailleurs, personne n'oublie le visage de Lyhanna. Ce mercredi, sous l'impulsion de la municipalité de Puycasquier, une cérémonie devrait avoir lieu en sa mémoire, à 18 h 30, sous la halle du village





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