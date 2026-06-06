Mort de Lyhanna : l'identification du corps confirmée, le temps du deuil commence

La mort de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, a été confirmée après l'identification de son corps dans un silo agricole à Puycasquier (Gers). Les parents de la victime ont appelé à une marche blanche dimanche à Fleurance. L'autopsie a confirmé que le corps retrouvé était bien celui de Lyhanna. Les enquêteurs et les magistrats attendent les résultats des examens et expertises complémentaires pour déterminer les circonstances du décès.

La mort de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, a été confirmée après l'identification de son corps dans un silo agricole à Puycasquier (Gers).

Les parents de la victime ont appelé à une marche blanche dimanche à Fleurance. L'autopsie a confirmé que le corps retrouvé était bien celui de Lyhanna. Les enquêteurs et les magistrats attendent les résultats des examens et expertises complémentaires pour déterminer les circonstances du décès. Le député du Gers, David Taupiac, a mis en lumière les éventuelles défaillances de la chaîne judiciaire.

Les parents de Lyhanna ont demandé que seuls les maires présents à leurs côtés depuis le début des recherches soient présents pour les accompagner pendant le moment de recueillement





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