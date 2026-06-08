Mort de Lyhanna : Gérald Darmanin promet des sanctions si des défaillances sont décelées

Le ministre de la justice a promis de faire toute la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de la chaîne judiciaire qui ont mené au drame. Il a néanmoins écarté l'idée d'une démission.

Mort de Lyhanna : un terrible échec de l'État, Gérald Darmanin promet des sanctions si des défaillances sont décelées mais écarte l'idée de démission ner Face aux interrogations soulevées par l'affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a réuni ce lundi les procureurs généraux.

Lors d'une conférence de presse, le ministre a promis de faire toute la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de la chaîne judiciaire qui ont mené au drame. Il a néanmoins écarté l'idée d'une démission. , 11 ans dans le Gers. Le ministre de la justice a notamment annoncé la publication d'une circulaire 'cet après-midi' dans laquelle il détaillera les directives adressées aux procureurs généraux, en réponse aux interrogations concernant les manquements judiciaires qui ont mené à la mort de l'adolescente.

'Y'a t-il d'autres affaires Lyhanna en France, c'est une question qu'on peut légitimement se poser', a déclaré Gérald Darmanin. Reconnaissant un 'terrible échec de l'action de l'État', il a également déclaré que des investigations seraient conduites afin de déceler si des 'défaillances' ont été à l'œuvre en marge de l'affaire. Les procureurs généraux, seront reçus 'individuellement', d'ici au 31 juillet par le garde des Sceaux. Ce dernier communiquera ultérieurement au sujet d'éventuelles sanctions prises à l'égard de magistrats.

DIRECT. Mort de Lyhanna : 'Je ferai toute la vérité sans rien cacher aux Français' promet Gérald Darmanin qui reconnait 'un dysfonctionnement grave du service public de la Justice' Le ministre avait réuni ce lundi les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant des enfants victimes de violences sexuelles.

La 'réunion de travail' place Vendôme a débuté peu avant 9h, au lendemain d'une marche blanche qui a réuni 6000 personnes en hommage à Lyhanna à Fleurance dans laquelle dominait la colère face à une 'défaillance sociétale'. Dimanche le garde des Sceaux avait annoncé que les procureurs généraux avaient jusqu'au 14 juillet 'pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants', soit environ 70000.

'On va prendre ressort par ressort, toutes les plaintes' et 'il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances' tant que ce recensement n'aura pas été fait, avait prévenu le ministre. Gérald Darmanin a à nouveau assuré lundi que ces 70000 plaintes étaient une 'priorité absolue'. DECRYPTAGE.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : comment Jérôme Barella est passé sous les radars de la justice malgré les préconisations nationales Depuis la découverte du corps de la fillette de 11 ans et les révélations sur des plaintes pour viols sur mineures - certaines procédures ayant ensuite été classées - dont le suspect a fait l'objet, le garde des Sceaux occupe le terrain médiatique, se disant d'abord 'terrifié' lors d'un déplacement jeudi à Béziers, puis pointant le lendemain sur X 'les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l'État'. Ce lundi, le ministre a écarté l'idée d'une démission.

'La question de ma présence (au gouvernement) se poserait si je n'assumais pas ma responsabilité', a fait valoir Gérald Darmanin pour mieux s'en défendre, considérant que les 'défaillances' de la justice dans l'affaire Lyhanna 'ne tenaient pas (à ses) instructions'. 'Est-ce que j'ai fait mon travail de garde des Sceaux? L'Inspection le dira', a-t-il conclu.

Vendredi soir sur TF1, il avait présenté ses 'excuses' à la famille de Lyhanna au nom de l'institution judiciaire, qui a 'failli dans le suivi des plaintes' déposées contre le suspect, et avait déjà menacé de 'sanctions' des magistrats si 'des fautes professionnelles' étaient 'avérées'. Une inspection (justice, gendarmerie et Education nationale) doit rendre ses conclusions sous 15 jours





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