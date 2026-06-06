Les parents de Lyhanna, une collégienne de 11 ans décédée dans le Gers, mettent en garde contre les fausses cagnottes en ligne créées en mémoire de leur fille.

Mort de Lyhanna dans le Gers : les parents de la collégienne mettent en garde contre les fausses cagnottes en ligne. Le corps retrouvé jeudi 4 juin a été identifié formellement comme étant celui de la jeune Lyhanna , disparue le 29 mai dernier.

Alors que le corps retrouvé jeudi dans un silo agricole a bien été identifié comme étant celui de Lyhanna, ses parents endeuillés annoncent la tenue d'une marche blanche ce dimanche 7 juin à Fleurance, dans le Gers. Ils mettent en garde contre de possibles cagnottes frauduleuses ouvertes en ligne.

Dans un communiqué relayé vendredi 5 juin 2026 par la mairie de Fleurance (Gers), la famille de Lyhanna, dont le corps retrouvé dans un silo agricole à Puycasquier a été identifié comme étant celui de la collégienne, a rappelé qu'aucune cagnotte officielle n'existait. Merci de ne faire aucun versement sur celles vues en ligne, avise la municipalité.

Face à la hausse du coût des obsèques et à la précarité financière qui touche de nombreux foyers, les cagnottes en ligne s'imposent de plus en plus comme un moyen de solidarité pour soutenir les familles endeuillées. Largement relayées sur les réseaux sociaux, celles-ci peuvent toutefois s'avérer frauduleuses. Une fausse cagnotte a effectivement été créée il y a quelques heures seulement en mémoire de Lyhanna sur un site dédié.

Malgré sa fermeture, d'autres pourraient encore fleurir, d'où la mise en garde de la famille à ce sujet. Mort de Margot, 4 ans, née sans oreilles : des arnaqueurs profitent du drame pour lancer de fausses cagnottes en ligne. Alors que le corps retrouvé jeudi dans un silo agricole a bien été identifié comme étant celui de Lyhanna, ses parents endeuillés annoncent la tenue d'une marche blanche ce dimanche 7 juin à Fleurance, dans le Gers.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, près du collège où la victime était scolarisée. Le temps du deuil est venu pour la famille de la collégienne de 11 ans. Nous vous demandons, par égard envers la famille, de rester dans la dignité, le partage et la cohésion, exhorte la municipalité dans ce même communiqué.

Les parents de Lyhanna, par le biais de leur avocat, remercient le maire de Fleurance de son initiative et invitent l'ensemble des maires présents à leurs côtés depuis le début des recherches à bien vouloir les accompagner pendant ce moment de recueillement. Ils indiquent qu'aucune autre présence politique n'est souhaitée





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