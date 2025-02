Mort de Louise, 11 ans : La famille appelle au respect de son intimité face au harcèlement médiatique

Après la découverte du corps de Louise, 11 ans, assassinée dans un bois à Longjumeau, la famille de la victime exprime son souhait de voir sa vie privée respectée face à l'intense couverture médiatique et dénonce le harcèlement de certains médias. Le principal suspect, Owen L., 23 ans, a été mis en examen pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire.

Un drame a secoué la France, laissant le pays sous le choc après la découverte du corps de Louise , 11 ans, dans un bois à Longjumeau en Essonne, une semaine après sa disparition. Face à l'intense couverture média tique suscitée par ce meurtre, la famille de Louise , via son avocate Me Caty Richard, a exprimé son souhait de voir sa vie privée respectée et a déploré le harcèlement dont elle a été victime de la part de certains média s.

« La procédure judiciaire commence et elle sera longue », a indiqué Me Richard dans un communiqué transmis à l'AFP. « La première phase de l'enquête est terminée. Pour la famille de Louise, à l'atrocité des faits s'est ajouté le harcèlement de certains médias », poursuit-elle. « Les proches de Louise ont besoin de temps et souhaitent que leur intimité soit respectée », ajoute l'avocate, précisant que les parents de la collégienne communiqueront la semaine prochaine.Le principal suspect, Owen L., 23 ans, a été arrêté lundi et placé en garde à vue. Selon le parquet d'Evry, le mis en cause, identifié grâce à son ADN, a reconnu son crime mardi. Il a été mis en examen pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire mercredi soir. Sa petite amie, également âgée de 23 ans, a été mise en examen pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire.Owen L. est décrit par son entourage comme pouvant être « violent ». Le procureur de la République d'Evry a détaillé que l'homme était soupçonné d'avoir tué la collégienne parce qu'il aurait paniqué devant ses cris alors qu'il voulait la « racketter ». Ce jeune homme était connu pour une tentative de vol en juin 2021 et un vol en février 2022, deux affaires ayant fait l'objet d'alternatives aux poursuites. Etudiant en BTS informatique, il consacrait la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et pouvait être pris de « violentes colères », avait décrit le procureur, précisant qu'il n'avait toutefois jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique.





