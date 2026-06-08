Le procès en appel du chauffard accusé d'avoir mortellement percuté la gendarme Mélanie Lemée en 2020 se poursuit. L'accusé, Yassine El Azizi, s'est défendu d'un acte involontaire et a maintenu qu'il ne l'avait pas vue. Les avocats des parties civiles ont souligné les contradictions entre les déclarations spontanées de l'accusé et ses explications ultérieures. Le verdict doit être rendu dans la journée du mardi 9 juin.

Mort de la gendarme Mélanie Lemée : le chauffard se défend avant le verdict de la cour d'assises . L'automobiliste accusé d'avoir mortellement percuté la gendarme Mélanie Lemée en 2020 a été entendu sur les faits et mis face à certaines contradictions, lors de son avant-dernier jour de procès en appel devant la cour d'assises du Gers .

L'avocat général Claude Derens a rappelé les auditions de garde à vue, à chaud, qui ont eu lieu à la suite de la collision. L'accusé, Yassine El Azizi, s'est défendu d'un acte involontaire, certifiant ne pas avoir aperçu la gendarme de 25 ans avant de la percuter. Il a maintenu qu'il ne l'avait pas vue, en raison du stress et de la consommation de cocaïne.

Les avocats des parties civiles ont souligné les contradictions entre les déclarations spontanées de l'accusé et ses explications ultérieures. Ils ont également mis en avant les éléments de preuve qui indiquent que l'accusé avait une vision claire des gendarmes et qu'il n'avait pas pu les manquer. La mère de la victime a témoigné, exprimant sa colère et sa douleur face à l'indifférence de l'accusé. Le verdict doit être rendu dans la journée du mardi 9 juin.

L'émotion a submergé la salle lors de la diffusion des images de la course-poursuite qui a précédé la collision mortelle





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