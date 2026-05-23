La mort de Grizz Chapman, surnommé Mack Chapman dans la sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt, a été rapportée par la presse américaine. L'acteur souffrait de maladie depuis plusieurs années et est probablement décédé dans son sommeil. Il a vu le jour le 9 avril 1974 et a eu 52 ans à présent. Outre son rôle dans Unbreakable Kimmy Schmidt, il était également apparu dans une série YouTube intitulée Grizz Chroniclez et dans des scènes de sketchs différents.

Selon les informations de la presse américaine, Grizz Chapman , ayant participé dans la série télévisée des années 2000 créée par Tina Fey, est décédé le 22 mai 2026 à l'âge de 52 ans.

L'acteur souffrait de maladie depuis plusieurs années et a probablement eu un décès naturel en sommeil. Son dernier post Instagram date du 17 mai, où il est apparu en vacances à côté d'une image d'unclip échangé entre les années 2000. Malgré sa carrière dans le journalisme culturel, il s'est également intéressé aux séries TV et aux célébrités de K-Pop





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