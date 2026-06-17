Mort de François Gall, créateur de 'Des trains pas comme les autres', à l'âge de 103 ans

François Gall, créateur de l'émission 'Des trains pas comme les autres', est mort à l'âge de 103 ans. L'émission, qui propose de découvrir le monde à travers ses réseaux ferroviaires, a été créée près de quarante ans avant et reste l'un des rendez-vous emblématiques du service public.

Des trains pas comme les autres, figure en tête de liste Philippe Gougler qui a repris l'animation de l' émission , est mort à l'âge de 103 ans.

Les hommages sont nombreux depuis la triste annonce de son départ. Mort de François Gall, le journaliste derrière 'Des trains pas comme les autres', à l'âge de 103 ans, une émission de portraits et d'entretiens consacrée aux grandes personnalités de l'époque. Une série documentaire inédite qui propose de découvrir le monde à travers ses réseaux ferroviaires.

Le concept séduit immédiatement et chaque épisode entraîne les téléspectateurs à bord de trains mythiques ou méconnus, du Transsibérien à l'Orient-Express, en passant par les lignes du Japon, de l'Australie, du Canada ou encore du Congo. Au fil des voyages, le programme nous offre des découvertes culturelles, des rencontres humaines et des paysages spectaculaires. Près de quarante ans après sa création, l'émission demeure l'un des rendez-vous emblématiques du service public.

Dans un communiqué, France Télévisions a salué 'un programme emblématique du service public, au succès toujours renouvelé depuis sa création en 1987'. Le groupe a également salué 'un présentateur emblématique de l'émission, qui a su donner vie à ce format devenu incontournable'. Les réactions des téléspectateurs ont été nombreuses, exprimant leur tristesse et leur admiration pour l'émission et son créateur. Les hommages ont également été nombreux sur les réseaux sociaux.

Les sujets principaux de l'article sont la mort de François Gall, l'émission 'Des trains pas comme les autres' et les réactions des téléspectateurs





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