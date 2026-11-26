L'enquête sur la mort de Budda Spencer, 13 ans, révèle 29 signalements ignorés. L'Australie-Méridionale admet ses défaillances dans la protection de l'enfance.

Une enquête judiciaire approfondie a révélé les circonstances tragiques de la mort de Budda Spencer, un adolescent australien de treize ans décédé en mai 2021. L'enfant a perdu la vie après avoir passé la nuit à l'intérieur d'une benne à ordures dans la ville de Port Lincoln, située dans le sud de l'Australie. Le mécanisme du drame s'est déclenché lorsque le conteneur a été vidé dans un camion-poubelle au moment du ramassage des déchets, tuant net Budda Spencer et ses deux amis qui s'y étaient réfugiés.

Déficiances systémiques des services sociaux

L'autorité compétente en matière de services de protection de l'enfance dans la juridiction concernée a officiellement reconnu que vingt-neuf signalements de maltraitance concernant Budda Spencer avaient été enregistrés au cours des dix années précédant son décès. Katherine Pivetta, responsable des services de protection de l'enfance, a déclaré devant le tribunal que ces signalements n'avaient majoritairement pas donné lieu à des enquêtes approfondies ou avaient été classés sans suite. Cette admission confirme l'existence d'une faille structurelle majeure dans la réaction des institutions face aux cas de vulnérabilité infantile.

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Traumatismes familiaux et refus du foyer

Les témoignages et les dossiers judiciaires ont établi que Budda Spencer avait été exposé à des violences intrafamiliales dès son plus jeune âge. Des incidents graves ont été rapportés, notamment des coups reçus avec un bâton infligés par sa mère pour des infractions mineures telles que le décrochage scolaire ou les insultes faites à un professeur. Peu de temps avant sa mort, alors qu'il n'était âgé que de douze ans, l'adolescent a passé une semaine dans un centre de détention pour mineurs, période durant laquelle il a exprimé un refus catégorique de retourner vivre sous l'autorité de sa mère, dépeignant ce foyer comme un environnement hostile.

Conditions de précarité extrême

Avant sa mort, Budda Spencer était déscolarisé et vivait une itinérance forcée, alternant entre son domicile familial et la rue. Sa survie quotidienne dépendait exclusivement de la générosité des habitants locaux qui lui offraient de la nourriture. Son refuge nocturne dans les bennes à ordures n'était pas le résultat d'un choix aléatoire, mais d'une stratégie de survie pour échapper à son domicile. Cette situation de précarité absolue a persisté malgré la présence de signalements officiels, illustrant l'échec du filet de protection sociale mis en place.

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Statistiques de traitement des signalements

Lorsque le drame s'est produit, trente-cinq pour cent des signalements de maltraitance dans l'État australien de l'Australie-Méridionale étaient classés sans suite après examen initial. Les autorités ont pointé du doigt le manque de personnel et la surcharge de travail chronique des services sociaux comme causes principales de ce taux d'échec élevé. Cette donnée statistique objective met en lumière l'incapacité opérationnelle du système à intervenir efficacement auprès des enfants en danger, laissant Budda Spencer sans assistance réelle malgré les alertes répétées.

Évolutions institutionnelles et prochaines étapes

Depuis la mort de Budda Spencer, une campagne de recrutement massive a permis la création de trois cent quarante-trois postes supplémentaires équivalents temps plein au sein des services sociaux. Ces mesures correctives ont entraîné une baisse significative du taux de classement sans suite, qui est passé de trente-cinq pour cent à seize virgule deux pour cent pour la période 2025-2026. L'enquête judiciaire officielle se poursuit, et les proches de Budda Spencer disposent jusqu'en février 2027 pour transmettre leurs observations écrites au tribunal, marquant une étape cruciale dans la recherche de responsabilité et de vérité.