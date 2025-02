Mort de Bruce Baldino : les deux principaux accusés condamnés à de longues peines

Mehdi Boubekeur et Lorenzo Nadal ont été reconnus coupables de coups mortels pour la mort de Bruce Baldino lors d'une rixe en 2019.

Le verdict du procès pour le décès de Bruce Baldino a été rendu ce mardi 11 février. Après une semaine d'audience, les magistrats de la cour d'assises et les jurés ont reconnu les deux principaux accusés coupables de coups mortels. Les réquisitions de l'avocat général Michel Pelegry, qui demandait quinze et vingt ans de réclusion pour les deux hommes, ont été suivies.

Mehdi Boubekeur et Lorenzo Nadal ont été condamnés respectivement à vingt et quinze ans de prison pour des violences volontaires en récidive ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mehdi Boubekeur, seul détenu dans le box, est resté tête basse à l'énoncé du verdict. Lorenzo Nadal, qui comparaissait libre, est parti sous escorte policière pour rejoindre le centre pénitentiaire de Gradignan. Ses avocats devraient faire appel de la décision. La cour, présidée par Hubert Hansenne, a retenu une coaction des deux hommes dans la rixe qui les a opposés à Bruce Baldino et à son copain Léo.Le drame s'est déroulé le 20 octobre 2019 à Bègles. Bruce Baldino, âgé de 29 ans, était chez lui avec son ami Léo lorsqu'ils ont été invectivés depuis la rue par Lorenzo Nadal accompagné de Mehdi Boubekeur. Ils sont descendus dehors et ont été immédiatement pris à partie. Bruce Baldino a été roué de coups à la tête et s'est effondré, ne se relevant plus. Ses agresseurs l'ont abandonné inanimé. Il est décédé quatre jours plus tard au CHU. Il n'avait jamais rencontré ni l'un ni l'autre auparavant. Le représentant du ministère public, dans ses réquisitions, avait insisté sur la nature absurde de la bagarre et la mort pour rien.Le copain de Bruce Baldino, Léo, a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) n'excédant pas huit jours. Deux jeunes femmes, témoins de la scène qui n'ont pas alerté les secours, ont été condamnées à un an de prison avec sursis. Une troisième, poursuivie également pour non-assistance à personne en danger, écope de deux ans avec sursis.





