Mort de Benjamin, 31 ans, noyé dans une maison d'accueil spécialisée : ses parents sous le choc après le classement sans suite de l'enquête

Les parents de Benjamin, un jeune homme de 31 ans décédé noyé dans une maison d'accueil spécialisée, sont sous le choc après le classement sans suite de l'enquête. Ils contestent les conclusions de l'enquête et envisagent de saisir un avocat pour obtenir de nouvelles investigations.

Les parents de Benjamin , un jeune homme de 31 ans décédé noyé dans une maison d'accueil spécialisée , sont sous le choc après le classement sans suite de l' enquête .

Ils contestent les conclusions de l'enquête et envisagent de saisir un avocat pour obtenir de nouvelles investigations. Benjamin résidait à la MAS Hélios depuis 2017 et son handicap imposait une vigilance permanente. Ses parents affirment avoir constaté une dégradation des conditions de prise en charge dans les mois précédant le drame. La direction de la MAS savait parfaitement que Benjamin exigeait une vigilance constante, même lorsqu'il revenait à la maison.

Les salariés étaient adorables avec leur fils, mais ils avaient le sentiment que les conditions de travail n'étaient plus les mêmes. La CGT Santé du Gers avait alerté sur la situation catastrophique de l'établissement un mois avant le décès de Benjamin. Les dispositifs de sécurité de la piscine étaient réglementaires, mais personne n'est en mesure d'expliquer comment Benjamin a pu accéder seul au bassin.

Les parents de Benjamin envisagent désormais de solliciter un conseil juridique afin d'étudier les voies de recours possibles





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