Une jeune femme est décédée vendredi 27 novembre près de la gare de Langeais, après avoir été heurtée par un TER. Le trafic SNCF a été fortement perturbé jusqu'à 14h00.

Une tragédie s'est produite ce vendredi 27 novembre dans le département de l'Indre-et-Loire. Une femme d'environ 25 ans est morte après avoir été percutée par un train TER près de la gare de Langeais, située à l'ouest de Tours.

Détails du choc fatal à Langeais

Le drame s'est déroulé aux alentours de 11h10 lorsque le train, assurant la liaison Angers-Tours, est entré en collision avec la jeune femme qui se trouvait à pied sur les lieux de l'accident. Environ 50 passagers se trouvaient à bord du TER au moment du choc. Cette collision a eu des conséquences immédiates et graves pour l'ensemble des personnes présentes sur l'infrastructure ferroviaire concernée.

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Evacuation et interventions des secours

Les passagers et les deux conducteurs du train ont été évacués par un moyen autobus mis en place par la SNCF pour assurer leur sécurité immédiate. Quatorze sapeurs-pompiers du SDIS 37 sont intervenus sur les lieux pour gérer la scène et porter assistance. La gendarmerie a également été dépêchée pour sécuriser la zone et initier les investigations nécessaires suite à cet événement.

Une équipe du SMUR Tours et le chef d'incident local de la SNCF étaient également présents sur place pour coordonner les opérations. Un élu de la commune de Langeais a rejoint l'équipe d'intervention, soulignant l'impact local de cette catastrophe. La présence massive des secours témoigne de la gravité perçue de la situation par les autorités locales.

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Perturbations majeures du trafic ferroviaire

Les conséquences sur la circulation des trains ont été considérables et immédiates. Un TGV a dû être détourné par Le Mans pour contourner la zone sinistrée. La circulation de trois à quatre autres trains a été directement impactée par l'accident, créant un chaos logistique sur le réseau. En gare de Tours, le train en provenance d'Angers, initialement prévu pour une arrivée à 12h02, a été purement et simplement supprimé des horaires.

La SNCF a précisé que la reprise du trafic était estimée vers 14h00. D'autres trains ont connu des retards importants dans leurs déplacements. Le train pour Nantes, dont le départ était prévu à 12h37, affiche actuellement une heure de retard. De même, le train pour Orléans, dont le départ était initialement prévu à 13h, a subi un décalage horaire significatif.

Retards supplémentaires en gare de Saint-Pierre

Les perturbations se sont étendues jusqu'à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Le train pour Lyon, prévu à 13h34, affiche également un retard d'une heure. Ces délais impactent directement les voyageurs prévu pour traverser la région Centre-Val de Loire. La coordination entre les différentes lignes est devenue complexe pour les opérateurs de transport.

Cet incident met en lumière les vulnérabilités des infrastructures ferroviaires face aux situations imprévues. La fermeture de la ligne a nécessité une réorganisation rapide des flux de voyageurs. La SNCF doit gérer la reprise progressive du service tout en communiquant avec les usagers affectés par ces annulations et retards prolongés.