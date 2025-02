Mort d'une Chienne à Bréhat: Attention à la Leptospirose!

L'alerte a été lancée sur Facebook après la mort fulgurante d'une petite chienne de trois ans à Bréhat. Des propriétaires de chiens et de chats sont encouragés à se méfier de la leptospirose, une maladie transmissible à l'homme et qui se propage via les urines d'animaux infectés.

À la fin du mois de janvier, une petite chienne de trois ans est décédée suite à une forme « virulente et radicale » de leptospirose. Sur Facebook, le propriétaire du chien a souhaité alerter les autres propriétaires de chiens et de chats sur les dangers de cette maladie. « La bactérie se propage principalement via les urines d'animaux infectés. La leptospirose est de plus en plus présente sur Bréhat . Notre chienne de 3 ans vient d’être emportée de manière fulgurante en moins de deux jours.

La leptospirose est transmissible à l’homme. Un vaccin pour les animaux existe. Je préfère alerter les propriétaires, de chiens et chats un peu fouineurs car après plusieurs discussions, aucun n’était vacciné », écrit-il.Comme l’explique l’Institut Pasteur, la maladie se transmet via les urines. Elles survivent assez facilement dans le milieu extérieur, notamment dans l’eau douce et les sols boueux. Les rongeurs et les insectivores, mais aussi les animaux d’élevage comme les bovins, les chevaux ou les porcs, comprennent essentiellement les réservoirs de la maladie. Les animaux de compagnie tels que les chiens sont également concernés. La leptospirose peut pénétrer dans l’organisme par les muqueuses après une exposition à un environnement souillé par les urines des réservoirs animaux. L’incubation peut aller de 5 à 14 jours.La maladie se manifeste par une fièvre élevée avec des frissons, des maux de tête et les yeux très rouges. Les patients ressentent également des douleurs musculaires et articulaires dans certains cas. Dans les formes modérées, la maladie peut guérir spontanément et sans séquelle même si les médecins ont généralement recours aux antibiotiques. « Le traitement du syndrome de Weil nécessite en revanche une hospitalisation, et repose sur la réanimation médicale et l’administration d’antibiotiques », précise l’Institut Pasteur. Pour se protéger, il est conseillé de porter des équipements de protection individuels (gants, lunettes, bottes) lors des activités qui exposent aux leptospires. De plus, il est déconseillé de se baigner en eau douce lorsqu’on est porteur de plaies. Enfin, il existe en France un vaccin pour l’Homme proposé aux personnes qui sont particulièrement exposées comme les agriculteurs et les éleveurs. Pour les chiens, il existe également un vaccin





