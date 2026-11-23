Un randonneur américain de 66 ans décède au Pic Mera (6 476 m). Son corps est rapatrié à Katmandou pour autopsie. Le Népal maintient ses permis malgré les risques.

Les autorités népal aises ont confirmé, ce lundi, le décès d'un alpiniste américain âgé de 66 ans. Ce grimpeur est décédé alors qu'il descendait des pentes du Pic Mera, un sommet emblématique situé dans la région de l' Everest. L'incident s'est produit à une altitude précise de 5 800 mètres, soulignant les dangers persistants de l'expédition en haute montagne.

Découverte du corps et rapatriement médical

Son corps a été localisé dans une tente au cours de la journée de dimanche. La zone se trouve sur les versants du Pic Mera, qui culmine officiellement à 6 476 mètres d'altitude. Les services de secours ont immédiatement organisé une opération d'évacuation complexe pour récupérer les restes de l'homme.

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L'hélicoptère a transporté le corps jusqu'à la capitale, Katmandou. Cette étape logistique est essentielle pour permettre aux médecins légistes de procéder à une autopsie complète. L'objectif de cette procédure est d'établir avec certitude les causes exactes du décès. Les données médicales seront ensuite transmises aux autorités pour closure administrative.

Déclaration officielle de Bhupendra Thapa

Bhupendra Thapa, occupant le poste de chef de district adjoint de Solukhumbu, a fourni les détails officiels de l'incident. Il a confirmé que la mort est survenue durant la phase de descente du sommet. Ses déclarations ont été faites publiquement ce lundi matin. Elles visent à informer la communauté internationale et les familles concernées.

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L'information provient directement de l'administration locale. Elle offre une validation factuelle sur le lieu et l'heure de la découverte. Le district de Solukhumbu gère directement cette zone touristique et sportive. Sa réponse rapide démontre la structuration des secours dans la région.

Impact économique des permis d'ascension

Le Népal demeure une destination majeure pour les alpinistes étrangers. Le pays héberge huit des quatorze plus hauts sommets du monde recensés. Ces sites attirent chaque année des milliers de visiteurs internationaux. L'activité constitue une source de revenus vitale pour l'économie nationale.

Les organisateurs d'expéditions affirment que la majorité des grimpeurs ont maintenu leurs programmes. Ils ne sont pas revenus de leurs projets d'ascension malgré les dangers. La confiance dans les guides locaux reste un pilier du secteur touristique.

Cependant, le contexte météorologique de cette saison est atypique. En automne, les journées sont plus courtes et nettement plus froides. La fenêtre climatique pour atteindre les sommets est considérablement réduite. Ces conditions rendent l'effort physique et technique plus exigeant pour chaque participant.

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Conséquences des inondations et statistiques

Les inquiétudes du secteur se sont accentuées après les inondations dévastatrices de fin août. Ces événements naturels ont causé des dégâts importants sur les infrastructures. Malgré cela, les opérateurs maintiennent leurs activités commerciales.

Le Népal a délivré plus de 500 permis d'ascension pour neuf sommets différents. Ce chiffre représente environ la moitié du volume total permis lors du printemps. La baisse significative reflète les hésitations des touristes face aux risques.

Des glissements de terrain continuent de menacer les zones habitées. Ces phénomènes sont liés aux crues survenues un mois auparavant. La vigilance est donc de rigueur pour tous les voyageurs internationaux.