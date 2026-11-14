Mort d'un adolescent lors d'un run sauvage à Gerzat, enquête pour homicide

Un garçon de 15 ans décède percuté par un véhicule lors d'un rassemblement non autorisé à Gerzat. Le conducteur est en fuite et une enquête pour homicide est ouverte.

Un adolescent de 15 ans a trouvé la mort vendredi soir dans la commune de Gerzat, située dans le département du Puy-de-Dôme. Cette tragédie a eu lieu à la suite d'un événement clandestin appelé run, correspondant à un rassemblement de voitures non autorisé et particulièrement prisé par les amateurs de haute performance automobile.

Déroulement du drame à Gerzat

Les participants s'étaient donné rendez-vous vendredi soir en périphérie de Clermont-Ferrand pour cette activité interdite. La soirée a basculé vers l'horreur à 23h20, moment où le jeune garçon de 15 ans a été mortellement fauché par un véhicule. Selon les premiers éléments, deux automobiles se sont d'abord percutées avant que l'une d'elles n'impacte de plein fouet l'adolescent, qui assistait aux événements à proximité.

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Intervention d'urgence et fuite du conducteur

Les pompiers sont intervenus rapidement sur la zone industrielle de Gerzat. Lorsqu'ils ont atteint la victime, celle-ci présentait un arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secouristes, les blessures sont apparues comme trop graves et le jeune garçon est décédé sur les lieux. Le conducteur du véhicule responsable de l'accident a immédiatement pris la fuite après le drame.

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Recherche policière et gardes à vue

Les forces de l'ordre ont immédiatement lancé une opération de recherche pour identifier l'homme au volant. Un autre automobiliste, participant actif au rassemblement illégal, a été interpellé sur place et placé en garde à vue. La police mène actuellement des investigations pour retrouver le responsable principal et comprendre les circonstances exactes de la collision fatale.

Ouverture d'une enquête judiciaire

Le parquet de Clermont-Ferrand a officiellement ouvert une enquête pour homicide routier aggravé suite à cet incident. Les enquêteurs du commissariat de police de Clermont-Ferrand sont chargés de mener l'investigation. Les agents ont déjà procédé aux relevés techniques sur le lieu du drame pour reconstituer la chronologie des faits et identifier les responsabilités pénales.