Mort d'Antoine de Massy : Christian refuse accident et suicide

Christian de Massy rejette les thèses de l'accident ou du suicide concernant la mort de son fils Antoine à Monaco. Les obsèques se tiennent le 4 novembre.

La famille de Massy traverse une période de deuil intense suite au décès tragique d'Antoine de Massy, survenu le 25 octobre dernier dans la principauté de Monaco. Le jeune homme de vingt-neuf ans, petit-cousin du prince Albert II, a perdu la vie après une chute de treize mètres dans un jardin situé derrière la promenade du Larvotto. Alors que la justice monegasque poursuit ses investigations pour élucider les circonstances exactes de cet événement, la famille reste en deuil et prépare les funérailles prévues ce mercredi 4 novembre.

Déclarations choc de Christian de Massy

Ce sont les propos directs de Christian de Massy, le père du défunt, qui dominent actuellement le débat public autour de cette affaire judiciaire sensible. Dans un entretien accordé aux médias locaux juste avant la cérémonie funéraire, Christian de Massy a exprimé avec force sa conviction personnelle concernant la cause du décès de son fils unique. Il a déclaré explicitement exclure toute possibilité d'un acte accidentel ou d'un geste désespéré de la part d'Antoine.

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Le père du jeune homme affirme ne croire ni à la thèse de l'accident ni à celle du suicide, qualifiant ces hypothèses de totalement incompatibles avec sa vision des faits. Ces déclarations fortes interviennent alors que les circonstances de la mort d'Antoine de Massy restent encore à éclaircir par les autorités compétentes. Christian de Massy précise toutefois qu'il ne peut pas entrer dans les détails techniques de son analyse pour le moment, laissant la place à l'enquête officielle.

Déroulement des faits et surveillance vidéo

Les premiers éléments rapportés par la presse locale indiquent qu'Antoine de Massy aurait été aperçu à la sortie d'un bar en compagnie d'un homme avant le drame. Cet individu a depuis été interpellé par les forces de l'ordre pour aider à reconstituer la chronologie des événements menant à la chute fatale. La présence de cet homme au moment crucial est un point central pour comprendre comment le jeune homme s'est retrouvé dans le jardin du Larvotto.

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Christian de Massy apporte un témoignage visuel crucial basé sur les images de vidéosurveillance disponibles. Il explique que son fils avait l'habitude de se promener à Monaco, notamment pour garder la forme physique, lorsqu'il a été abordé par cet inconnu. Selon le récit paternel, l'homme a parlé à Antoine en le voyant sortir de son lieu de divertissement, marquant le début de l'échange qui précède la tragédie.

Le père décrit ensuite une coupure mystérieuse dans les enregistrements cameras. Il souligne que lorsque la caméra se rallume, on ne voit plus que lui, Antoine, seul dans le cadre, suggérant une interruption volontaire ou un passage hors de vue. Cette observation visuelle est au cœur de son refus catégorique des explications officielles initiales, car elle laisse supposer une interaction humaine directe et potentiellement conflictuelle.

Statut juridique de l'interpellation ukrainienne

L'identité de l'homme interpellé a été révélée comme étant un ressortissant ukrainien, dont le rôle dans la disparition d'Antoine de Massy fait l'objet d'une attention particulière. Le procureur de Monaco a indiqué que ce suspect pourrait être considéré soit comme un témoin potentiel, soit comme un suspect direct dans l'affaire. Son statut juridique précis reste à définir par le parquet monegasque au cours des prochaines étapes procédurales.

Aucune responsabilité pénale n'a été établie à ce stade dans la mort d'Antoine de Massy, conformément aux principes de présumption d'innocence. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations techniques et judiciaires pour établir précisément le déroulement des faits ayant conduit à la chute. La situation en détention de l'individu ukrainien est décrite comme éprouvante, reflétant la gravité de la procédure en cours.

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Passion sportive et héritage familial

Antoine de Massy était un passionné de tennis reconnu, ayant reçu sa première raquette à l'âge de trois ans seulement. Très tôt, il s'est consacré à ce sport avec une détermination exemplaire, accompagnée par ses parents qui ont soutenu sa formation dès l'âge de huit ans. Une année importante fut celle où ses parents l'ont accompagné en Floride pour lui permettre de poursuivre sa formation technique et tactique dans un environnement adapté.

Ses ambitions sportives étaient ambitieuses, comme il l'a confié à l'âge de quinze ans en 2012. Il nourrissait l'espoir de défendre les couleurs de Monaco aux Jeux olympiques de Rio quatre ans plus tard. Malheureusement, une blessure au poignet a compromis ses espoirs de carrière professionnelle, redirigeant ses énergies vers d'autres projets personnels et académiques.

Après cette interruption sportive, Antoine de Massy a poursuivi ses études à la Florida International University, démontrant sa capacité à rebondir face aux obstacles. Son père, Christian de Massy, a rappelé que son fils était sa vie, soulignant la profondeur du lien affectif et familial. La nouvelle de sa mort a provoqué un immense chagrin au sein de la famille princière et de leur cercle proche, marquant un temps fort dans l'actualité monégasque récente.