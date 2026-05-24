Moroccan King Grants Amnesty to Senegalese Supporters Imprisoned in CAN Case

The Moroccan king has granted amnesty to 15 Senegalese supporters who were imprisoned in Morocco for hooliganism and violence during the 2025 Africa Cup of Nations final.

Des considérations humaines : comment le roi du Maroc a gracié des supporters sénégalais emprisonnés depuis la CAN Les supporters sénégalais détenus au Maroc depuis les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat ont été graciés par le roi Mohammed VI ce samedi 23 mai.

Quinze d'entre eux sont rentrés au Sénégal ce dimanche 24 mai, après plusieurs mois de détention pour des faits de violences en marge d'une finale tendue entre le Sénégal et le Maroc. Des supporters du Sénégal ont tenté d'entrer sur la pelouse lors de la finale de la CAN, le 18 janvier 2026 à Rabat.

C'est dans un communiqué du cabinet royal ce samedi 23 mai que le roi du Maroc Mohammed VI a annoncé accorder une grâce à 15 supporters sénégalais emprisonnés dans le pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement remportée par le Sénégal en janvier, dont cette décision a été justifiée par un souci des considérations humaines. Ce n'est pas la seule raison mise en avant par la royauté : l'avènement de l'Aïd al-Adha, célébré quelques jours plus tard, le mercredi 27 mai a encouragé cette grâce.

Ainsi que les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la République du Sénégal, soulignant que cette décision s'inscrit dans un esprit d'apaisement et de coopération entre les deux pays. Les faits remontent au 18 janvier, lors de la finale de la CAN disputée à Rabat. Dans une rencontre remportée 1-0 par le Sénégal, le match avait basculé dans la confusion après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, juste après un but sénégalais refusé.

Plusieurs joueurs sénégalais avaient alors quitté le terrain, tandis que des supporters avaient tenté d'envahir la pelouse et lancé des projectiles. Ces incidents avaient tendu la fin de rencontre et entraîné des interpellations. à des peines allant de trois mois à un an de prison pour hooliganisme, accusation incluant des actes de violence contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles. Ils étaient détenus depuis leur arrestation lors de la finale.

Le chanteur marocain Saad Lamjarred fait appel après avoir été condamné à 5 ans de prison pour le viol d'une femme en 2018. Mi-avril, trois d'entre eux avaient déjà été libérés après avoir purgé leur peine. La grâce royale annoncée ce samedi 23 mai concerne donc les 15 autres supporters encore incarcérés.

Selon le parquet marocain, les poursuites s'appuyaient sur les images des caméras du stade Moulay-Abdellah et sur des certificats médicaux de blessés, pour des dégâts estimés à plus de 370.000 euros. Les supporters sont arrivés après 1h du matin le dimanche 24 mai à l'aéroport Blaise Diagne de Diamniadio, près de Dakar, où ils ont été accueillis par Nous sommes très contents de les retrouver sur le territoire national, a déclaré le chef de l'État, réaffirmant au passage que les Lions restent selon lui les champions d'Afrique pour la deuxième fois, un titre encore contesté devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Au-delà du terrain judiciaire, cet épisode avait mis à l'épreuve les relations entre Dakar et Rabat. En février, l'ex-Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait regretté que la situation puisse dégénérer entre deux pays qui se réclament amis. De son côté, le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe a salué une décision qu'il a qualifiée d'illustration édifiante et motivante du pouvoir du football à unir et à rassembler nos peuples en Afrique et dans le monde entier.

Le roi du Maroc avait déploré les fâcheux incidents et de très déplorables agissements survenus lors de la finale, selon un communiqué du cabinet royal, qui assurait toutefois qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. La CAF avait déjà infligé des sanctions disciplinaires aux deux fédérations pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Behind the episode, the two countries continue to display old and close relations, marked by long-standing collaborations in several sectors, including tourism, energy, education, infrastructure, and transportation. The two countries also share strong religious ties.

Furthermore, there is a significant diaspora of Senegalese in Morocco. The Senegal is the first nationality represented among foreign residents in the kingdom, with 18.4%, according to the High Commission for Planning





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