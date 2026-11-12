Morgan éliminé de la Star Academy : le souvenir marqué par les conseils de Mosimann

Éliminé le 6 novembre de la Star Academy, Morgan livre son interview exclusive sur l'impact des mots de Nicolas Mosimann et ses projets musicaux futurs pour Femme Actuelle.

Morgan a officiellement quitté les lieux emblématiques de la Star Academy le vendredi 6 novembre. Après que le public a sauvé Félix, le destin du jeune chanteur et d' Amel a été décidé par le vote de ses camarades de promotion. Ces derniers ont choisi de repêcher Amel, mettant ainsi fin à l'aventure télévisuelle de Morgan dans le célèbre château de la téléréalité musicale française.

Une élimination vécue avec sérénité

Malgré la surprise du résultat, Morgan refuse de dramatiser cette issue. Il explique que la fin de son séjour marque le début d'un nouveau chapitre. L'artiste souligne l'importance des liens tissés au sein de l'émission, affirmant que ses camarades sont devenus des frères de cœur et de vie réelle. Il promet de maintenir ces connexions fortes avec l'ensemble du groupe.

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L'héritage musical de Nicolas Mosimann

L'une des leçons les plus marquantes pour Morgan provient des directives données par Nicolas Mosimann, le directeur de l'émission. Celui-ci a inscrit dans la mémoire de Morgan une phrase clé : " Reste toi-même, écoute ton cœur et ça ira ". Morgan attribue cette sagesse à l'expérience unique de Mosimann, ancien lauréat de la Star Academy en 2008.

Morgan apprécie particulièrement la modernité musicale et la bienveillance de Mosimann. Il note que son directeur comprend parfaitement la pression vécue par les candidats grâce à son propre passé. Cette perspective historique permet à Morgan de cultiver la sincérité dans sa carrière, loin des comparaisons nuisibles souvent présentes dans ce type de compétition.

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Une double identité artistique affirmée

À l'avenir, Morgan souhaite mettre en lumière deux facettes complémentaires de son talent. Il veut démontrer sa capacité à apaiser les auditeurs grâce à des ballades émotionnelles. En parallèle, il ambitionne de prouver son aisance sur les scènes dynamiques de chant et de danse, deux aspects indissociables de son identité artistique globale.

Le contexte des primes de novembre

Cette élimination s'inscrit dans un contexte de primes tendus. Le 6 novembre, certaines réactions du public ont été mal perçues par Mosimann, qui a demandé au public de rester immobile. Par ailleurs, la jury, incluant des artistes comme Jenifer, continue d'être impressionné par le niveau technique des candidats restants.

Les interviews récentes révèlent que Mosimann reste exigeant sur le casting et la conduite des élèves. Malgré les tensions apparentes, la sortie de Morgan reste un moment de transition positif, centré sur la résilience et la projection vers de nouveaux projets musicaux authentiques.