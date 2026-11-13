Le triple champion du monde de plongée en apnée Morgan Bourc'his révèle sa relation unique avec le temps et l'élégance technique de la montre Tudor Pelagos.

Le triple champion du monde de plongée en apnée, Morgan Bourc'his, a rencontré les journalistes à Marseille pour démontrer les fondamentaux d'une discipline qui défie notre perception habituelle de l'existence. Cet athlète d'exception possède la capacité de retenir sa respiration pendant plus de sept minutes, une prouesse physiologique qui semble relever du miracle pour tout individu non entraîné. L'objectif de cette rencontre organisée avec le soutien de la marque horlogère Tudor était d'initier le public à l'art de se libérer des contraintes temporelles habituelles pour se concentrer uniquement sur l'instant présent. La séance a eu lieu dans une villa située sur la côte marseillaise, offrant un cadre idéal pour cet exercice de concentration profonde.

La philosophie du temps suspendu sous l'eau

Contrairement à la plongée sous-marine classique qui nécessite un suivi rigoureux des cycles de décompression, la plongée en apnée exige une dissociation totale entre l'athlète et l'horloge. Morgan Bourc'his explique que lorsqu'on décide de ralentir son rythme cardiaque et sa respiration, la sensation du temps s'étire à l'infini, créant un état de conscience augmentée. Les plongeurs apnéistes ne vérifient jamais leur chronomètre pendant l'immersion, car toute distraction mentale peut compromettre la sécurité et la performance. C'est seulement après avoir remonté à la surface que l'on constate l'écart entre la durée ressentie et la durée réelle de la plongée.

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Lors des séances d'entraînement supervisées par le champion, les participants s'allongent sur le ventre avec les mains posées au bord du bassin pour maintenir des intervalles de rétention respiratoire. Morgan Bourc'his utilise sa montre Pelagos pour chronométrer ces sessions croissantes, allant de quinze secondes jusqu'à des records personnels dépassant les deux minutes vingt-cinq. Cette progression lente et méthodique permet aux débutants de se familiariser avec les sensations de pression et de silence intérieur propres à ce sport exigeant.

Un partenariat technique entre performance et horlogerie

Tudor a équipé l'ensemble du groupe de journalistes avec des modèles Pelagos, soulignant la robustesse et la précision nécessaires à cet environnement aquatique hostile. La montre Pelagos, lancée lors du salon Baselworld en 2012, a été conçue dès l'origine comme une référence technique pour les plongeurs expérimentés. Son boîtier en titane de quarante-deux millimètres offrait une étanchéité de cinq cents mètres, équipée d'un bracelet assorti avec un fermoir à ressort à réglage automatique pour un ajustement parfait sous combinaison étanche.

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La lignée des garde-temps Tudor n'a cessé d'évoluer, abandonnant les anciens mouvements ETA au profit de calibres entièrement fabriqués par la manufacture. La dernière née, la Pelagos Ultra, dévoilée au salon Watches and Wonders 2025, mesure quarante-trois millimètres et offre une étanchéité impressionnante de mille mètres grâce à une valve à hélium intégrée. Morgan Bourc'his déclare que ce modèle est actuellement sa préférence absolue, reconnaissant que de légères modifications de diamètre et d'épaisseur ont permis de doubler la résistance à la pression des générations précédentes.

Expériences uniques et souvenirs inoubliables

Le champion français a reçu un exemplaire unique de Tudor, dont le fond est gravé d'une image le représentant en suspension dans l'eau, en référence à sa dernière performance lors des Championnats du monde. Cet objet symbolise la symbiose entre l'athlète et son instrument de mesure, même si la philosophie de l'apnée consiste paradoxalement à ne plus y penser. Morgan Bourc'his garde sa Pelagos originale au cadran bleu à ses côtés lors de ses tentatives les plus audacieuses, car elle représente un ancrage visuel dans un monde où les repères habituels disparaissent.

L'un des souvenirs les plus marquants de l'apnéiste remonte à une plongée dans les eaux glaciales de Norvège, où il a contemplé un groupe d'une vingtaine de baleines à bosse passant silencieusement sous lui. Il décrit cette scène comme un train sans fin défilant sous ses pieds, un moment de pure beauté partagée entre l'homme, la montre et la faune marine. Seul avec sa combinaison et sa montre au poignet, il a ressenti une connexion totale avec l'instant, prouvant que la performance sportive peut coexister avec une contemplation esthétique profonde.

L'apnée comme leçon de vie et deralenteur

La discipline de la plongée en apnée offre une leçon essentielle pour les détaillants, collectionneurs et journalistes qui gravitent autour de Tudor : la maîtrise de soi passe par le lâcher-prise. Morgan Bourc'his souligne que dans un monde où la performance est souvent associée à la vitesse et à l'escalade constante, l'apnée impose une logique inverse. Pour être performant en apnée, il faut absolument ralentir, calmer le corps et apaiser l'esprit, inversant ainsi les codes conventionnels de l'excellence sportive contemporaine.

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Cette relation unique avec le temps fait de Morgan Bourc'his un partenaire idéal pour une marque horlogère, dont le métier est de mesurer les secondes. En découvrant les rudiments de l'apnée, le public comprend que la Pelagos n'est pas seulement un outil technique, mais un compagnon de route capable d'accompagner des transitions de carrière inattendues. Que l'on soit un triple champion du monde ou un simple mortel cherchant à améliorer son chrono de quelques secondes, la montre reste fidèle à son utilisateur, peu importe la profondeur atteinte ou la vitesse du temps ressenti.