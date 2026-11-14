Moratoire pêche anguille jaune : interdiction totale en France

La France impose un moratoire national sur la pêche de loisir de l'anguille jaune. Cette mesure protège une espèce en déclin de 90% depuis les années 1980. Découvrez les détails et exceptions.

Le gouvernement français a officialisé samedi un moratoire strict sur la pêche de loisir de l' anguille jaune. Cette décision réglementaire couvre l'intégralité du territoire national et marque la fin définitive de cette pratique récréative pour cette espèce spécifique.

Décret gouvernemental et portée territoriale

Le texte réglementaire, intitulé décret instituant un moratoire sur la pêche de loisir en eau douce de l'anguille d'Europe, a été signé conjointement par le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbut. Cette signature officielle étend une interdiction préexistante à l'ensemble des eaux françaises.

Also read Hommage au Stade de France : France-Afrique du Sud le 13 novembre 2026

Auparavant, la réglementation visait spécifiquement les anguilles jaunes ayant migré vers les eaux douces via la Méditerranée. La nouvelle mesure supprime désormais toute distinction géographique au sein du territoire hexagonal pour cette catégorie de pêche.

Effondrement des populations et urgences écologiques

Le biologiste Gilles Boeuf avait souligné en octobre 2025 lors d'une conférence de presse que l'autorisation de cette pêche empêchait l'espèce de se reproduire. Il affirmait qu'il était impossible de maintenir ce statut actuel face à la crise démographique.

Advertisement

Les données scientifiques confirment une chute dramatique des effectifs d'anguille européenne anguilla anguilla. Les populations ont diminué d'environ 90 % depuis les années 1980 selon les bilans environnementaux.

La comparaison historique est encore plus alarmante. Les effectifs actuels représentent moins de 1 % des populations observées dans les années 1960. Cette chute brutale dépasse le seuil critique de 99 % de réduction démographique.

Exceptions professionnelles et mécanismes de contrôle

Le décret gouvernemental prévoit une clause d'exception précise pour les professionnels de la mer. La pêche de l'anguille jaune reste autorisée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce.

Cette dérogation s'applique également aux marins pêcheurs professionnels exerçant leur activité. Les amateurs et pêcheurs récréatifs ne bénéficient aucune dispense pour cette période de restriction.

Advertisement

Le dispositif prévoit une évaluation annuelle obligatoire via un bilan dressé par l'Office français de la biodiversité. Cette instance examinera l'état de conservation de l'espèce pour déterminer la levée ou le maintien de l'interdiction.

Contexte réglementaire européen et historique

L'Union européenne interdit déjà la pêche de l'anguille jaune en mer depuis 2024. Cette mesure s'inscrit dans une continuité réglementaire initiée en France dès 2010.

Depuis cette date, l'interdiction de pêche en eau douce et en mer concerne les deux autres stades de développement. La civelle et l'anguille argentée sont déjà protégées par ces normes strictes.

L'anguille jaune représente le deuxième stade de vie de ce poisson. Elle intervient après la phase de civelle et avant la maturation en anguille argentée. La Convention Cites classe cette espèce à l'Annexe II depuis 2009.