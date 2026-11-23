Découvrez l'impact du moratoire sur l'anguille en Charente-Maritime. La pêche de loisir est interdite aux adultes tandis que les professionnels gardent leurs droits, provoquant de vives tensions.

Le 12 novembre, l'État a enfin imposé un moratoire strict sur la pêche de loisir de l'anguille à son stade adulte. Cette mesure intervient après un an d'atermoiements et vise à protéger l'espèce, pourtant classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Charente-Maritime, région emblématique pour ce poisson serpentiforme, la décision provoque une polémique immédiate et des tensions entre les acteurs de la pêche.

L'interdiction cible uniquement les amateurs

Ce décret d'application immédiat s'applique spécifiquement à l'anguille jaune, qui représente le stade adulte de l'espèce. Les pêcheurs professionnels, en revanche, sont épargnés par cette restriction dans les zones fluviales et maritimes. Ils conservent le droit, très encadré, de capturer des civelles, les juvéniles qui peuplent les cours d'eau comme la Garonne et la Charente. Cette distinction crée une situation paradoxale où l'espèce est déjà protégée à l'alevin et à l'anguille argentée, mais reste vulnérable durant sa phase adulte pour les amateurs.

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La fédération de pêche dénonce une mesure irrationnelle

Gilles Brichet, président de la fédération de pêche de Charente-Maritime, s'élève vigoureusement contre cette décision. Représentant 22 000 adhérents dans le département, il qualifie le moratoire de solution de facilité qui vise la paille sans regarder la poutre de la pêche professionnelle. Il estime irrationnel de laisser les professionnels continuer à prélever les civelles pour permettre aux anguilles de grandir et devenir reproductrices. Selon lui, cette logique privilégie les raisons économiques à court terme au détriment de la conservation réelle de l'espèce.

Les professionnels défendent leur droit de pêche à la civelle

La pêche professionnelle réplique avec une verdeur similaire. Philippe Micheau, président du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins, souligne que la pêche commerciale de l'anguille adulte a déjà périclité, ne concernant plus que quelques licences. En mer, elle ne constitue qu'un complément d'activité pour une poignée d'armements. L'enjeu majeur réside dans la lucrative pêche de la civelle, une centaine de professionnels s'y adonnant en Charente-Maritime, de l'estuaire de la Gironde à la baie de l'Aiguillon.

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Un recours juridique annoncé et un combat qui continue

La Fédération nationale de la pêche en France a annoncé son intention de déposer un recours contre ce décret. Gilles Brichet précise que les pêcheurs de loisir n'auraient pas été hostiles à un moratoire dépourvu d'exceptions, tout en œuvrant pour la protection du milieu aquatique. La présence des veilleurs de nuit de l'Office français de la biodiversité, qui multiplient les contrôles sur la Charente, confirme la gravité de la situation. Le combat pour la survie de l'anguille européenne se poursuit malgré l'application immédiate du texte.

Un contexte historique de déclin pour l'anguille

Depuis 2010, l'exportation de l'anguille en dehors de l'Union européenne est interdite et un plan de gestion national a été approuvé. Ces mesures n'ont toutefois pas permis d'extirper l'espèce de son statut d'écarlate sur la liste de l'UICN. Les générations locales, qui capturaient jadis des paniers entiers de berges de la Charente jusqu'aux fossés, constatent un changement d'ambiance. Le migrateur amphihalin, qui vit dans l'eau douce et salée, reste confronté à un déclin préoccupant malgré les différentes stratégies de conservation mises en place depuis plus d'une décennie.