Monument aux morts Saint-Georges-des-Coteaux : Les élèves de Jacques-Prévert enquêtent sur l'histoire locale

Les CM1-CM2 de l'école Jacques-Prévert explorent le patrimoine et l'histoire des 266 poilus avec l'association GEA 17 avant la cérémonie du 11 novembre à Saint-Georges-des-Coteaux.

Le lundi 9 novembre, les classes de CM1 et CM2 de l'école Jacques-Prévert à Saint-Georges-des-Coteaux ont mené une investigation approfondie sur le monument aux morts de leur commune. Accompagnés par l'association Généalogie Entraide et Astuces 17, ces élèves ont plongé dans l'histoire locale pour comprendre le sens du devoir de mémoire et le patrimoine communal de Saintes.

Découverte du patrimoine communal et des poilus

Frédérique Brunet, directrice de l'établissement, et Caroline Couturier, professeure des écoles, ont encadré cette démarche pédagogique originale. L'objectif était de sensibiliser les enfants à l'histoire des 266 poilus mobilisés lors de la Première Guerre mondiale. Cette exploration vise à transformer la perception que les jeunes ont des lieux de mémoire en leur montrant l'importance historique de ces structures.

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Les élèves deviennent détectives de l'histoire

Devant le monument, les élèves ont analysé les inscriptions, la forme et les matériaux utilisés pour sa construction. Ils ont observé l'enclos et les symboles présents, notant chaque détail avant de réaliser un dessin de l'édifice. Cette approche leur a permis de découvrir que la sculpture en relief, qu'ils prenaient initialement pour un ange, représente en réalité une femme ailée nommée " La douleur ". De plus, ils ont appris que le sculpteur Philippe Mouledoux a réalisé une copie identique pour le village voisin de Thénac.

Comprendre le surnom des soldats et la symbolique

La séance a également permis de répondre aux questions des enfants sur le terme " poilus ". Maxime a expliqué que ce surnom venait du fait que les soldats ne pouvaient pas se raser, ce qui leur donnait une barbe. Cette découverte a suscité un vif enthousiasme chez les élèves, qui se sont dits fiers de transmettre cette information à leurs parents dès le soir même, considérant que les personnes poilues de l'époque étaient vues comme courageuses.

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L'exposition " Souviens-toi de nous " à la médiathèque

L'association GEA 17 a élaboré une exposition détaillée intitulée " Souviens-toi de nous ", visible jusqu'au 6 décembre à la médiathèque Bernard Vialettes. Cette exposition présente le parcours des 266 soldats de Saint-Georges-des-Coteaux, offrant aux citoyens et aux visiteurs un aperçu complet de leur histoire. La cérémonie du 11 novembre, célébrée ce mercredi à 9 heures, permettra également de découvrir cette exposition consacrée aux 216 poilus saint-georgeais.

Une cérémonie solennelle et un engagement éducatif

Les élèves ont déjà participé le 6 novembre à une cérémonie de devoir de mémoire, aux côtés d'élus, de l'inspectrice d'académie et du président de l'association des anciens combattants. Cette initiative de l'école Jacques-Prévert illustre l'engagement local pour transmettre l'histoire aux nouvelles générations, renforçant ainsi le lien entre le patrimoine communal et la jeunesse de Saint-Georges-des-Coteaux.