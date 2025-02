Monty Ioane Manquera le Match Face à la France

L'ailier italien Monty Ioane ne disputera pas le match face à la France lors du Tournoi des Six Nations en raison d'un oedème articulaire au genou gauche. La Fédération italienne a annoncé la blessure et le joueur est actuellement en rééducation.

L'ailier italien Monty Ioane manquera le match face aux Bleus lors du Tournoi des Six Nations, le 23 février. Le joueur du LOU souffre d'un oedème articulaire au genou gauche. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Italie. Le jeudi, le sélectionneur Gonzalo Quesada a annoncé son groupe pour affronter le XV de France , le 23 février à Rome lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Malheureusement, il devra se passer de son ailier Monty Ioane , victime d'une blessure au genou gauche.

Récemment prolongé par le LOU, le joueur souffre « d'un oedème articulaire », comme l'a annoncé la Fédération italienne. Il est actuellement en processus de rééducation. L'ailier, qui compte 37 sélections avec la formation transalpine, avait disputé la défaite contre l'Écosse (31-19) puis la victoire face aux Gallois (22-15). Dino Lamb également absent. Blessé à l'épaule, le deuxième ligne des Harlequins Dino Lamb est également absent du groupe. En revanche, le pilier Mirco Spagnolo fait son retour après avoir purgé sa suspension. Au total, sept joueurs du Top 14 figurent dans la liste de Gonzalo Quesada : les deuxième lignes Gianmarco Lucchesi et Giacomo Nicotera, les demi de mêlée Martin Page-Relo et Stephen Varney, les demi d'ouverture Tommaso Allan et Paolo Garbisi ainsi que l'ailier Ange Capuozzo, auteur d'un essai contre le pays de Galles





