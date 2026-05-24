Montréal Grand Prix: Kimi Antonelli wins fourth straight victory, Hamilton secures second place

Kimi Antonelli wins his fourth consecutive victory in Formula 1, becoming the first driver to achieve this feat. Hamilton secures second place, while Alpine's two cars finish in the top 10. McLaren struggles, with Lando Norris and Pierre Gasly finishing 7th and 8th respectively.

Qui s'est montré à Montréal ? Qui s'est loupé ? Retrouvez le carnet de notes du Grand Prix du Canada, où Kimi Antonelli a signé sa quatrième victoire de suite.

La course a aussi été marquée par la deuxième place d'Hamilton, la 5e d'un Hadjar turbulent mais aussi le bon coup d'Alpine, avec deux voitures dans les points. En revanche, McLaren a eu tout faux ! Globalement, ce ne fut pas son meilleur week-end de la saison, mais Kimi Antonelli en est quand même reparti avec la victoire, devenant le premier pilote à enchaîner ses quatre premiers succès en F1.

Incisif au départ, c'est au tour 6 qu'il a connu le moment le plus chaud de son après-midi québécoise, bloquant ses roues quand George Russell l'a passé juste avant la dernière chicane. Il s'est ensuite montré rapide et incisif à la poursuite de son coéquipier. Et s'il n'a pas réussi à s'en débarrasser en piste, il a eu le mérite, comme Russell, de ne pas commettre de faute éliminatoire.

Lorsque l'Anglais, Antonelli a vu sa course grandement se simplifier, n'ayant plus qu'à gérer l'écart en tête pour s'envoler au championnat (131 points contre 88 pour Russell). Sur le circuit où il avait obtenu la première victoire de sa carrière, voilà 19 ans, Hamilton a semblé à son meilleur niveau depuis son arrivée chez Ferrari début 2025.

DéjàDans un excellent rythme toute la deuxième partie de course, l'Anglais décroche un point supplémentaire pour son superbe dépassement sur Max Verstappen afin d'assurer la deuxième place. Alors qu'il semblait buter sur le Néerlandais, Hamilton a trouvé l'ouverture avec le juste niveau d'agressivité au premier virage, par l'extérieur en freinant extrêmement tard. Il a ensuite conservé l'avantage malgré les qualités de la Red Bull dans les lignes droites.

, Alpine a placé ses deux voitures dans le top 10 avec Franco Colapinto 6e et Pierre Gasly 8e. 12 points, c'est une moisson sur une course plus vue depuis le Brésil 2024 (double podium d'Ocon et Gasly) pour le A Fléché. Le raté des McLaren (voir plus bas) avait ouvert une porte dans laquelle l'Argentin (qui réalise le meilleur résultat de sa carrière en F1 et enchaîne bien après sa 7e place à Miami) et le Français ont su s'engouffrer.

C'est une course en contrastes qu'Isack Hadjar a offert à Montréal. D'un côté, la simple lecture du résultat final est très positive puisqu'il décroche, avec cette 5e place, son meilleur résultat depuis son arrivée chez Red Bull en début de saison (et son 2e meilleur résultat absolu derrière son podium aux Pays-Bas l'an dernier avec Racing Bulls)





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