Du beige au violet, une sélection de montres de couleur pour homme montre comment la teinte d'un cadran peut autant servir la lisibilité que le style.

Une montre de couleur pour homme peut-elle remplacer le classique noir, blanc ou bleu ? Cette sélection de 14 montres de couleur pour homme, allant du beige au violet, répond par l'affirmative et montre que la teinte d'un cadran peut à la fois servir la lisibilité et affirmer un style personnel.

Pendant longtemps, le trio blanc-noir-bleu a dicté les règles de l'horlogerie masculine. Le vert passait pour une originalité, le rouge et l'orange étaient surtout réservés aux montres sportives, tandis que le rose ou le violet semblaient presque inconcevables. Le bon goût se mesurait alors à la discrétion du cadran.

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Pourquoi la couleur du cadran a aussi une fonction

La couleur d'un cadran répond d'abord à des contraintes concrètes. Sous l'eau, la lumière change, le rouge s'efface bien avant le bleu et les contrastes deviennent essentiels pour lire l'heure. Un cadran coloré peut donc avoir une utilité avant d'être une affaire de style.

Les couleurs véhiculent aussi des significations. Le noir évoque l'élégance, le bleu la sérénité, le vert la nature, le rouge l'énergie et le jaune l'optimisme. Ces associations évoluent avec les cultures et les époques, à l'image du rose, dont les codes masculins et féminins ont largement changé au fil du temps.

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Quelles couleurs choisir selon son style

Le noir reste une valeur sûre pour un homme, et le bleu s'est installé parmi les grands classiques avec une polyvalence presque aussi grande. Le blanc et l'argenté jouent avec la lumière, tandis que le rouge, l'orange, le jaune ou le violet conviennent à ceux qui recherchent une montre avec davantage de caractère.

Il faut toutefois regarder au-delà de la teinte elle-même. Un vert profond n'a rien à voir avec un vert acidulé, pas plus qu'un bleu soleillé avec un bleu mat. La finition, les proportions du boîtier et les jeux de lumière comptent souvent autant que la couleur choisie.

Faut-il vraiment posséder une montre capable de s'accorder avec tout ? Une pièce trop passe-partout peut faire oublier ce qui fait le plaisir de l'horlogerie, à savoir une émotion, un détail ou une couleur que l'on n'aurait jamais imaginé porter. Le meilleur choix est parfois celui qui surprend.

Trois modèles de couleur à découvrir en détail

Parmi la sélection, la Formula 1 Solargraph illustre une approche plus douce. Son cadran opalin beige, sa lunette et son bracelet en caoutchouc jouent le ton sur ton, tandis que son boîtier de 38 mm en TH-Polylight apporte légèreté et modernité. Le calibre solaire TH50-00 peut fonctionner jusqu'à dix mois sans lumière après une charge complète.

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Chez Louis Vuitton, la montre de 39,5 mm en or blanc propose un cadran vert profond aux finitions soleillées et sablées. Douze cubes rotatifs indiquent les heures, un affichage imaginé en 2009 et inspiré des anciens panneaux d'aéroport. Animée par le calibre automatique LFT ST13.01, elle est livrée avec un bracelet en caoutchouc vert assorti.

La King Seiko VANAC, signée par la manufacture japonaise, reprend une collection née dans les années 1970. Son cadran violet aux lignes horizontales s'associe à un boîtier anguleux en titane de 41 mm. Le calibre automatique 8L45 offre 72 heures de réserve de marche, et le modèle assume son héritage sans chercher à reproduire le passé.