Une Longines en or offerte à Albert Einstein par la communauté juive de Los Angeles a été vendue 596 000 dollars lors d'une vente aux enchères à New York.

Une montre-bracelet Longines en or, fabriquée en Suisse en 1929 et d'inspiration Art déco, a été adjugée pour la somme de 596 000 dollars lors d'une vente aux enchères organisée à New York en 2008. Cet objet historique, d'une valeur équivalente à environ 543 000 euros aujourd'hui, a été acheté par un résident russe aux États-Unis. Cette pièce de bijouterie de précision n'est pas seulement un instrument chronométrique, mais un témoin intime des relations personnelles du physicien Nobel.

Origines du cadeau de Los Angeles

La montre fut initialement offerte à Albert Einstein le 16 février 1931, à Los Angeles, par la communauté juive de la ville. Cette montre en or était un accessoire que le scientifique portait constamment. Elle servit plus tard de cadeau de départ à Margarita Konenkova lorsqu'elle dut retourner en Union soviétique en 1945. Longines, la manufacture suisse d'horlogerie, a confirmé l'authenticité de cette provenance à travers ses archives historiques.

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Margarita Konenkova et lesespionnage

Margarita Konenkova fut la dernière grande histoire d'amour d'Albert Einstein. Le physicien en était tellement fou qu'il baptisa leur couple Almar, une contraction de leurs prénoms, Albert et Margarita. Daniel Hug, directeur du patrimoine de la marque Horlogère Longines, révèle que Margarita aurait eu pour mission officielle de soutirer des informations à Einstein sur le projet Manhattan et l'arme nucléaire. Elle n'était pas chinoise, mais russe, et agissait en tant qu'espionne.

Le destin de la Longines en or

On ne saura jamais si Margarita Konenkova a réussi dans sa mission d'espionnage auprès du célèbre scientifique. La montre, cependant, a repris le chemin des États-Unis des décennies plus tard. Elle a été récupérée par l'entremise d'un neveu de Margarita Konenkova avant d'être mise aux enchères. Cette trajectoire exceptionnelle lie l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'horlogerie de luxe moderne.

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Anecdotes et publications récentes

Des anecdotes comme celle-ci, Daniel Hug en a plein sa besace. Cinquante d'entre elles sont racontées dans un livre paru cette année par la maison Longines. Daniel Hug cite également l'histoire d'Amelia Earhart, une des pionnières de l'aviation qui fut la première femme à survoler l'Atlantique en solo. Ces récits mettent en lumière le lien entre l'horlogerie et les figures historiques majeures.

Valeur marchande et historique

La vente aux enchères à New York en 2008 a marqué le retour de cette Longines en or sur le marché des collectionneurs. Le prix de 596 000 dollars reflète non seulement la valeur intrinsèque de la pièce en or, mais aussi son importance historique. Cette transaction souligne l'attrait persistant pour les objets ayant appartenu à des icônes mondiales comme Albert Einstein.