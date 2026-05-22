Montpellier vs PSG : la finale de la Coupe Gambardella

Montpellier et PSG se rencontreront ce vendredi à 17 h 15 pour disputer la finale de la Coupe Gambardella. Montpellier tentera de remporter son 4e titre dans la plus prestigieuse Coupe jeunes au niveau national, tandis que les jeunes parisiens disputeront leur première finale depuis 1998. Bienvenue dans ce direct commenté de la finale entre Montpellier et Paris.

DIRECT Finale de la Coupe Gambardella : Montpellier rêve d'un nouveau titre dans la Coupe, face au PSG , ce vendredi à 17 h 15Les jeunes du MHSC se rendent au stade de France pour jouer la finale de la Coupe Gambardella contre le PSG , ce vendredi 22 mai à 17 h 15.

Pour sa 7e finale dans la compétition, Montpellier tentera de remporter un 4e titre dans la plus prestigieuse Coupe jeunes au niveau national. Après des échecs en 1984, 1985 et 1997, les jeunes montpelliérains ont ravi le titre en 1996, 2009 et 2017. Etonnamment, les jeunes parisiens disputeront leur première finale depuis 1998. Ils l'avaient alors perdu tout comme celles de 1978 et 1989.

Le seul succès du PSG dans la Gambardella remonte à 1991. Bonjour et bienvenue dans ce direct commenté de la finale de la Coupe Gambardella entre Montpellier et Paris, ce vendredi 22 mai à 17 h 15.

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