Montpellier : une exposition exceptionnelle de la collection Nicollin pour la Coupe du monde

Du 26 juin au 18 juillet 2026, la salle Mitterrand de l'Hôtel de Ville de Montpellier accueille une quarantaine d'objets rares de la collection privée Louis Nicollin, liés à la Coupe du monde de football. Entrée libre.

À l'occasion de la Coupe du monde de football, la ville de Montpellier accueille une exposition événement mettant en lumière des pièces rares issues de la collection privée Louis Nicollin.

Du 26 juin au 18 juillet 2026, la salle Mitterrand de l'Hôtel de Ville ouvrira ses portes pour présenter une quarantaine d'objets emblématiques liés à la compétition mondiale. C'est la troisième fois que la famille Nicollin partage sa célèbre collection, initiée par le défunt Louis Nicollin et perpétuée par ses fils Olivier et Laurent. L'exposition, intitulée simplement La collection Nicollin - Coupe du monde de foot, promet d'attirer les passionnés de ballon rond de toutes générations.

Des maillots portés par des légendes, des ballons utilisés lors de finales historiques, des trophées miniatures et bien d'autres artefacts rares seront exposés. Les visiteurs pourront ainsi revivre les moments forts de l'histoire du tournoi, des premiers championnats aux éditions récentes. L'entrée est libre et gratuite, avec des horaires étendus pour permettre au plus grand nombre d'en profiter : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le jeudi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h.

Cette exposition s'inscrit dans une volonté de rendre accessible au public un patrimoine sportif exceptionnel, qui trouve un écho particulier dans une région où le football occupe une place centrale. La collection Nicollin est reconnue comme l'une des plus importantes collections privées de football en Europe. Elle compte des milliers d'objets, acquis au fil des décennies par Louis Nicollin, célèbre entrepreneur et président emblématique du Montpellier Hérault Sport Club.

Parmi les pièces présentées, on trouvera des maillots de joueurs comme Pelé, Zinédine Zidane, Diego Maradona ou Kylian Mbappé, ainsi que des ballons officiels de Coupes du monde, des crampons ayant appartenu à des stars, et des documents historiques. Les frères Nicollin ont tenu à souligner l'importance de cet événement : Le football possède cette force unique de rassembler toutes les générations autour d'une même passion.

C'est pourquoi nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec la Ville et la Métropole de Montpellier pour proposer une exposition inédite et accessible à tous. À travers cet événement, nous souhaitons partager ce patrimoine exceptionnel tout en contribuant au rayonnement de notre territoire. Le président de la Métropole, Michaël Delafosse, a salué une chance et un plaisir renouvelé de faire vivre ce patrimoine sportif unique aux côtés de la famille Nicollin.

L'exposition bénéficie d'une scénographie soignée, avec des éclairages adaptés, des vitrines sur mesure et des panneaux explicatifs en français et en anglais. Au-delà de l'exposition, ce projet ravive l'espoir d'un futur musée du sport Louis Nicollin à Montpellier. Si le projet de stade a été abandonné l'année dernière, celui du musée reste d'actualité. L'implantation envisagée se situe entre Odysseum et Cambacérès, avec une ouverture prévue à l'horizon 2030.

Un tel musée permettrait de mettre en valeur l'ensemble de la collection, d'organiser des expositions permanentes et temporaires, et de devenir un lieu de mémoire pour le football français. La collection Nicollin est un trésor qui mérite d'être préservé et exposé de manière pérenne. En attendant, cette exposition est une avant-première prometteuse.

Les visiteurs pourront admirer des objets qui ont marqué l'histoire, comme le maillot de la finale de 1998 porté par Zidane, le ballon de la Coupe du monde 2018, ou encore des souvenirs des éditions 1930, 1958 et 1986. Chaque pièce raconte une histoire, et l'ensemble offre un voyage dans le temps, des premiers pas du tournoi jusqu'à nos jours. Montpellier montre ainsi sa capacité à accueillir des événements culturels d'envergure, attirant à la fois les habitants et les touristes.

Cette exposition gratuite est une occasion unique de se plonger dans l'univers de la Coupe du monde et de célébrer la passion partagée pour le football





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