Le MMF s'incline 3-4 face à Nantes à Coubertin. Les Héraultais enchainent une cinquième défaite en sept matchs et risquent la relégation en D1.

Le Montpellier Méditerranée Futsal subit une nouvelle humiliation en championnat lors de la réception de Nantes, samedi 21 novembre. Les visiteurs ont inversé la vapeur pour s'imposer 4 buts à 3 au Palais des Sports Coubertin. Cette défaite porte à cinq le nombre de revers enregistrés par les Héraultais en seulement sept rencontres.

Une tactique initiale payante en première mi-temps

Tomás de Dios a adapté son approche pour contrer la quatrième équipe du classement national. L'entraîneur espagnol a privilégié un bloc défensif bas et des transitions rapides vers l'avant. Le gardien relança fréquemment les attaquants par voie aérienne pour désorganiser la défense adverse.

Also read Montpellier Culture Sport Adapté organise la 26e édition de la JAMA

Cette stratégie porta ses fruits dès la dixième minute. David Mesquita effectua une talonnade décisive pour offrir le but à Kennan Fricheteau, seul face à la cage. Le MMF contrôla ensuite le rythme avant que Moustafa Sarsari n'accroisse la mise par un tir puissant à la dix-neuvième minute.

Effondrement tactique après la pause et revers

La dynamique s'inversa totalement dès le retour des vestiaires. Francisco Valdelvira exploiterna une contre-attaque pour réduire le score à 2-1 à la vingt-et-unième minute. Deux minutes plus tard, le même joueur trompa Marques sur un corner avec une volée précise pour égaliser à 2-2.

Advertisement

Le numéro dix montpelliérain, Joy Mingolo, reçut un carton rouge à la trenteième minute sur une faute commise. Le capitaine Jhonathan Ruas réagit immédiatement en marquant en pleine lucarne pour redonner l'avantage aux locaux à 3-2.

Dominance nantaise en fin de match et conséquences

Nantes ne lâcha pas prise pour prolonger sa série de victoires. Mbemba Sacko égalisa trois minutes plus tard pour porter le score à 3-3. Les visiteurs profitèrent ensuite de leur premier power play pour marquer l'écart définitif à la trente-septième minute.

Ayoub Sadaoui toucha l'équerre à deux minutes de la fin, mais Montpellier ne put revenir au score. Cette série de sept matchs sans victoire rapproche dangereusement l'équipe de la zone de relégation en première division.

Enjeux majeurs face à Villepinte le week-end prochain

Le défi est immédiat pour la direction sportive et les joueurs. Le MMF doit impérativement vaincre Villepinte pour tenter de s'extraire de la zone dangereuse. La performance de samedi dernier constitue un tournant négatif dans une saison difficile pour le club héraultais.