Montpellier Lance le Compte à Rebours pour l'Ouverture de Mille Formes, un Centre d'Art pour les Jeunes

Le centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans, Mille formes, ouvrira ses portes le 6 février 2026 à Montpellier. L'inauguration a été annoncée avec un compteur dévoilé jeudi matin par le maire de la ville, Michaël Delafosse, qui a été inspiré par le modèle de Clermont-Ferrand.

Le compte à rebours est lancé pour l'ouverture de Mille formes, un centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans à Montpellier . Situé à l'entrée du centre commercial Polygone, à côté de l'entrée du quartier Antigone, un compteur dévoile les jours qui nous séparent de l'ouverture prévue le 6 février 2026. Ce lieu prendra la place de l'ancienne médiathèque Fellini.

Le compteur, assez discret, a été dévoilé jeudi matin par le maire et président de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse, entouré de Laurent Le Bon, président du centre Pompidou qui accompagne la création de cet espace artistique, et d'Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand où Mille formes est déjà une réalité depuis six ans.Lors de son élection, Michaël Delafosse a effectué son premier déplacement à Heidelberg, ville jumelée, et son deuxième à Clermont-Ferrand. Sa visite de Mille formes a été un véritable moment de révélation. « Je vois ce lieu extraordinaire avec des enfants plein d'attention, d'émerveillement et de curiosité. Un lieu d'intelligence comme on en voit peu », a-t-il confié. Inspiré par ce modèle, il a décidé de créer un espace similaire à Montpellier. Après avoir trouvé l'emplacement idéal, l'ancienne vidéothèque Federico Fellini, située en plein centre-ville, au niveau des célèbres 'Échelles de la ville', permettant de passer d'Antigone à la place de La Comédie en faisant ses achats, le projet prend forme.Sara de Gouly, l'architecte designer, a dévoilé le potentiel de cet espace qui offrira une galerie, un atelier, un espace de lecture, un espace pour les bébés, un café, une 'boîte bleue' pour les spectacles et même un toboggan. Mille formes s'inscrit dans la politique du maire qui veut faire de la ville un lieu à taille d'enfant, que ce soit en matière de mobilité, de sport ou de culture. Dans ce lieu de 1 000 m² avec neuf espaces répartis sur deux niveaux, l'enjeu est de sensibiliser dès le plus jeune âge aux arts, à la culture, à la connaissance et à la découverte du monde. Oubliez les tableaux, les cartes et les cimaises, place aux expériences sensorielles et graphiques où matière, formes, couleurs et sons prédominent. Des œuvres qui permettront à des artistes, pas forcément plasticiens, de s'exprimer. Et les écrans ? Ils seront absents de ce lieu culturel qui offre une alternative. Le maire y croit fermement. « Soit vous interdisez, mais bon courage pour faire respecter l'interdiction, soit vous essayez de dire comment on peut faire pour que les enfants aient l'éveil, cultivent leur sensibilité, leur émotion », précise Michaël Delafosse. Le rendez-vous est pris le 6 février 2026 pour l'inauguration de Mille formes. Ce jour-là, « nous serons dans la contemplation d'enfants dont le regard brillera à la rencontre des artistes », promet Michaël Delafosse. « Nous semons pour l'avenir. Un avenir meilleur, juste. Un avenir qui peut être un autre chemin que celui que les populistes, les vulgaires cherchent à mettre à l'agenda. Il existe des terres de résistance pour la culture ». Avec un budget de 4 millions d'euros, Mille formes concernera potentiellement près de 20 000 jeunes montpelliérains âgés de moins de six ans. Au plus grand plaisir du maire, Laurent Le Bon, président du centre Pompidou, a fait deux beaux cadeaux lors de sa visite. Le premier, c'est 'un magnifique Soulages' qui est rentré dans les collections par le biais d'une dation. C'est une opération permettant de s'acquitter d'une dette fiscale par la remise d'œuvres d'art. Le tableau va rejoindre le musée Fabre pour la rétrospective du peintre aveyronnais en juin prochain et y restera. Deuxième bonne nouvelle, 'une donation est en cours sur les archives de Ricardo Bofill', l'architecte du quartier Antigone. Le maire de Montpellier est comblé.





Midilibre

Mille Formes Centre D'art Enfants Montpellier Culture Inauguration Art Ludique

