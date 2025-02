Montpellier interdit les tournages impliquant des animaux sauvages

La ville de Montpellier a adopté une délibération interdisant les tournages audiovisuels impliquant des animaux sauvages. Cette décision vise à protéger les animaux et à prévenir leur maltraitance lors des productions cinématographiques et télévisuelles.

Si un cinquième film Sauvez Willy devait être produit, il n'aurait aucune chance d'être tourné à Montpellier. De même, on ne tournerait pas non plus dans la région une publicité pour un parfum avec un ours en costume ou une série mettant en scène un héros ami avec une hyène. Cependant, si l'on remplaçait l'hyène par un chien, même s'il portait le costume de l'ours, cela serait acceptable. Explications.

Comme de nombreuses communes françaises, Montpellier avait déjà interdit le séjour des cirques présentant des animaux sauvages. Mardi, lors du conseil municipal, les élus sont allés encore plus loin en adoptant une délibération déclarant indésirables « les tournages audiovisuels » impliquant des animaux sauvages. « Un animal sauvage n'est pas un acteur » Le texte a été présenté par l'adjoint au maire chargé de la condition animale, Eddine Ariztegui, qui est également coprésident du Parti animaliste. Pour appuyer cette démarche, l'adjoint cite des exemples de tournages lors desquels des animaux sauvages ont été maltraités : « un ours a été battu à coups de matraque, un ourson a reçu des coups de poing et de pieds jusqu'à l'évanouissement, une chouette a été retrouvée morte, un aigle est mort en tournage et son cadavre a quand même été utilisé comme une marionnette ». La ville n'en veut donc plus. Si les « sociétés de production sont les bienvenues à Montpellier, elles se doivent de respecter l'intégrité des animaux », poursuit l'élu, ajoutant « qu'un animal sauvage n'est pas un acteur ». Soumise au vote, la délibération a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal.





