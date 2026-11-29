Montpellier investit 45 millions d'euros dans des traitements ultrasons 2027 cancer prostate. Le CHU et l'ICM réduisent séquelles chirurgicales grâce à robot et surveillance active.

Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et l'Institut du Cancer de Montpellier portent un investissement majeur de 45 millions d'euros pour réinventer la prise en charge oncologique masculine. Cette stratégie ambitieuse vise à introduire des technologies de pointe comme les ultrasons focalisés dès 2027, tout en sécurisant les parcours de soins actuels par la robotique avancée.

Investissement 45 millions et technologie ultrasons 2027

L'Institut du Cancer de Montpellier lance une refonte technologique qui place la précision biomédicale au cœur de la lutte contre les pathologies agressives. Le projet structurel intègre une plateforme de traitement par ultrasons focalisés de haute intensité, une innovation majeure dont le déploiement est fixé à 2027. Cette approche non invasive permet de cibler les lésions sans ouvrir chirurgicalement le patient, préservant ainsi les tissus sains avoisinants.

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Parallèlement, le CHU de Montpellier consolide son expertise en chirurgie robot-assistée pour offrir des interventions moins traumatisantes. Cette double stratégie technologique répond directement aux besoins de préservation de la qualité de vie post-thérapeutique. Les équipes médicales privilégient désormais des méthodes qui limitent drastiquement les effets secondaires à long terme.

Défis séquelle incontinence et troubles érection santé

La préservation de la qualité de vie quotidienne constitue l'axe central des réflexions menées par les spécialistes montpelliérains. Les patients masculins font face à des séquelles potentielles graves telles que l'incontinence urinaire ou les troubles de l'érection. Ces complications digestives ou fonctionnelles impactent durablement le retour à une vie sociale et professionnelle normale.

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La maladie touche un nombre considérable d'hommes en France métropolitaine, créant un besoin urgent de solutions médicales mieux adaptées. Les professionnels de santé cherchent à réduire ces impacts négatifs tout en maintenant une efficacité thérapeutique optimale. L'enjeu dépasse la simple survie pour inclure le bien-être global du patient sur le long terme.

Sensibilisation Fulgence Ouedraogo Valentin Porte Nicolas Goff

La campagne de prévention menée par EnSanté associe plusieurs personnalités sportives locales pour déconstruire les tabous masculins. L'ancien rugbyman Fulgence Ouedraogo, le handballeur Valentin Porte et le volleyeur Nicolas Le Goff soutiennent activement cette initiative de santé publique.

Cette mobilisation s'inscrit dans le mouvement international Movember, né en Australie en 2003. La démarche vise à sensibiliser le grand public à la santé masculine, notamment aux cancers de la prostate et des testicules. Elle aborde également les problématiques de santé mentale et la prévention du suicide chez les hommes.

Marqueur PSA et absence dépistage organisé national

Le cancer de la prostate représente le cancer le plus fréquent chez l'homme en France, avec 59 885 nouveaux cas estimés en 2018. Il est responsable de 9 002 décès enregistrés en 2023, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue. Cependant, il ne bénéficie pas d'un programme national de dépistage organisé comme le cancer du sein.

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L'examen sanguin mesurant le PSA, une protéine produite par la prostate, sert d'indicateur clé mais possède des limites. Une valeur élevée peut révéler un cancer ou résulter d'une augmentation bénigne de la glande liée à l'âge. Le professeur David Azria, spécialiste de la radiothérapie oncologique à l'ICM, précise que ce marqueur n'est pas assez solide pour un dépistage global de masse.

Surveillance active et rôle Rodolphe Thuret chirurgie

Le professeur Rodolphe Thuret, chirurgien urologue au CHU de Montpellier, explique que les préférences du patient orientent les décisions thérapeutiques. Environ un tiers des hommes atteints d'un cancer localisé présente un pronostic favorable. Pour ces cas, la médecine privilégie une surveillance active plutôt qu'une intervention systématique.

Le patient reste suivi via des prises de sang régulières et des IRM pour détecter toute évolution de la maladie. Cette approche évite des séquelles inutiles chez des hommes dont la tumeur n'aurait pas compromis l'espérance de vie. L'IRM peut être prescrite avant une biopsie pour confirmer le diagnostic et évaluer l'agressivité tumorale.