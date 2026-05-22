Montpellier Hérault SC vs Paris Saint-Germain - Coupe Gambardella Final

The U18 Pailladins of Montpellier Hérault SC will face the PSG, the double French champion, in the final of the Coupe Gambardella on May 22, 2022, at the Stade de France. The team, known for their "esprit Paillade", aims to become the fourth generation of Montpelliérains to win the trophy.

Finale de la Coupe Gambardella : "Ils en garderont des liens à vie", les jeunes du MHSC aux portes de leur rêve et d’une quatrième étoile face au Paris SG Portés par un véritable "esprit Paillade", les jeunes Montpelliérains se sont donné le droit de rêver au quatrième sacre du club dans l’épreuve.

Au bout d’un parcours éblouissant, les U18 Pailladins défendent le PSG, double champion de France en titre, ce vendredi 22 mai (17 h 15) au Stade de France. Une finale pour tenter de succéder à trois générations montpelliéraines au palmarès. Depuis jeudi, le Montpellier Hérault SC a pris ses quartiers à Paris et plus précisément à Montmartre, non loin d’un Sacré-Cœur qui va comme un gant à cette équipe de gamins au caractère bien trempé et à l’estomac sacrément accroché.

Il lui faudra encore tout cela, mais pas uniquement, ce vendredi, pour relever son dernier défi, le plus grand, le plus beau, face au Paris SG. Le club de la capitale, référence de la catégorie est le "boss" de fin d’une Coupe Gambardella et d’une finale de rêve qui pourrait offrir à la Paillade sa quatrième étoile, après celles de 1996, 2009 et 2017, et peut-être mettre un brillant point final à l’histoire de la famille Nicollin à sa tête.

En face, il y a donc Paris, une montagne, encore et toujours, pour des minots montpelliérains invariablement donnés outsiders depuis les huitièmes de finale. Ce qui ne les a pas empêchés d’éparpiller Strasbourg, Nice puis Rennes, champion sortant.

"On vient, on joue et on gagne. On ne se soucie pas trop de la manière dont les gens autour nous voient. On se voit comme on est. Ni trop fort, ni trop faible" , disait cette semaine Laciné Megnan-Pavé, attaquant de 16 ans auquel on ne parle ni d’âge ni d’adversaire.

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" Michel Rodriguez, entraîneur du MHSC. Coupe Gambardella : "Tout ça nous a soudés", une mosaïque de talents devenue une histoire d’hommes au fil des années et des matches, dont les traquenards de début de parcours, à Marmande ou sous la neige de Pontarlier. Coupe Gambardella : "On est tous arrivé quasiment en U16.

On a vécu des moments difficiles puis de gloire, avec des victoires dans des matches importants , rappelle Noah Vidal-Cartoux, délicieux milieu offensif d’une équipe demi-finaliste du championnat U19 en 2024, quart de finaliste en 2025 et 3e de sa poule D cette saison. Coupe Gambardella : "Tout ça nous a soudés, encore plus avec ce parcours. On a l’impression que rien ne pouvait nous arrêter.

" Michel Rodriguez, entraîneur du MHSC. Coupe Gambardella : "On est tous arrivé quasiment en U16. On a vécu des moments difficiles puis de gloire, avec des victoires dans des matches importants , rappelle Noah Vidal-Cartoux, délicieux milieu offensif d’une équipe demi-finaliste du championnat U19 en 2024, quart de finaliste en 2025 et 3e de sa poule D cette saison. Coupe Gambardella : "Tout ça nous a soudés, encore plus avec ce parcours.

On a l’impression que rien ne pouvait nous arrêter.

" Michel Rodriguez, entraîneur du MHSC. Coupe Gambardella : "On est tous arrivé quasiment en U16. On a vécu des moments difficiles puis de gloire, avec des victoires dans des matches importants , rappelle Noah Vidal-Cartoux, délicieux milieu offensif d’une équipe demi-finaliste du championnat U19 en 2024, quart de finaliste en 2025 et 3e de sa poule D cette saison. Coupe Gambardella : "Tout ça nous a soudés, encore plus avec ce parcours.

On a l’impression que rien ne pouvait nous arrêter. " Michel Rodriguez, entraîneur du MHSC





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