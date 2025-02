Montpellier Hérault SC : La calculatrice au secours d'un club en lutte

Le Montpellier Hérault SC, malgré sa position préoccupante, voit une lueur d'espoir dans la course au maintien. Le club se trouve à seulement trois points de la zone rouge, et affrontera bientôt des équipes clés de son avenir. L'objectif est de rester dans le peloton de chasse et de profiter des rencontres cruciales contre ses concurrents directs.

Au Montpellier Hérault SC, l'objet en vogue n'est pas celui que l'on croit. Cette saison, la calculatrice est devenue le meilleur ami d'un club dernier mais pas encore décroché. Ce matin, il pointe à trois points de l'AS Saint-Étienne , occupant de cette place de barragiste qu'il espère a minima avoir chipé au soir du 18 mai et de l'ultime journée de Ligue 1 . Avant, il reste une tripotée de matches, treize pour être précis, mais certains davantage déterminants sur la route de la survie.

Lyon, ce dimanche, en est un, premier acte d'une série à se frotter à des cadors, ou supposés (Nice, Rennes, Lille). Pour mieux ne pas lâcher les autres au cœur de la zone rouge. Le classement de Ligue 1 À condition, donc, de ne pas mourir aux tournants d'une saison en enfer. Après ce “bloc” de quatre rencontres, viendra ainsi le virage, le vrai : Saint-Étienne, Auxerre, Le Havre et Angers, enchaînés entre le 16 mars et mi-avril. Un moment charnière que la Paillade a coché en gras sur son calendrier. Ou surligné au fluo sur sa feuille, comme Jean-Louis Gasset, vendredi face aux médias. Hausser son niveau face aux 'gros', la Paillade l’a déjà fait 'L’objectif, ce n’est pas un objectif de points, mais de ne pas être décroché parce que même après ces quatre matches, rien ne sera fait puisqu’on jouera nos quatre concurrents directs', note le coach héraultais, rappelant les '39 points' encore à prendre. 'Si on peut rester comme ça à trois points, un point, égalité, après ce seront des rencontres très importantes, même s’il y aura des matches derrière. Mais c’est ce qui peut faire basculer notre championnat', abonde son capitaine, Benjamin Lecomte. Twitter.com / Contenu embed Twitter Faire face contre les “gros” pour s’offrir une part de rêve : la mission n’est pas impossible si l’on se fie à la propension pailladine à subitement hausser son niveau quand l’adversité monte de plusieurs crans. Dans le jeu mais pas que, rappelle Gasset. 'Quand on a fait des exploits contre Monaco (2-1), Brest (3-1), Lille ou Nice (2-2), qui sont le type d’équipes qu'on va jouer, c’est qu’on était bien concentré, solidaire. On ne faisait pas beaucoup d’erreurs et si jamais on était mené au score, on arrivait à passer. C’est cet état d’esprit là qu’il faut avoir', encourage-t-il. 'Basta ! S’il y en a qui ont quelque chose à montrer, c’est le moment' L’aller à Lyon, premier match de 2025, avait été dans cette lignée. Jusqu’à souffrir avec Nikola Maksimovic, gravement blessé, voir défiler les occasions manquées et arriver la 92e minute, avec ce but contre son camp de Khalil Fayad (1-0). 'On avait eu de la chance', dit Paulo Fonseca, pas encore coach lyonnais à cette époque. Youtu.be / Une victoire arrachée pour un bon début d’année : le résumé d’OL – Montpellier À Montpellier, 'on ne peut pas s’appuyer' sur ce revers frustrant, répond Gasset. Huit de ses joueurs de ce soir-là sont en effet soit partis (Adams, Tamari), soit à l’infirmerie (Maksimovic, Sagnan, Omeragic, Dzodic, Issoufou), lieu à la mode d’une saison à l’envers. 'Basta ! S’il y en a qui ont quelque chose à montrer, anciens ou jeunes, c’est le moment', incite le technicien. Qui ne pense qu’à demain. Les compos probables : Mouanga d’entrée, pas Lacazette Confronté à de nouvelles tuiles en défense centrale, avec les blessures de Sagnan (mollet) et Omeragic, opéré du ménisque, mardi, le MHSC pourrait à nouveau débuter avec un système à cinq défenseurs etle jeune Mouanga (19 ans). Incertain après s’être blessé en début de semaine, Coulibaly pourrait être apte. À Lyon, Lacazette, qui se remet d’un genou, devrait s’asseoir sur le banc. Une bonne nouvelle pour le MHSC, club face auquel le Lyonnais a le plus marqué en L1 (15 buts). Supporters Comme face à Lens (0-2), La Mosson et le MHSC devront se passer de la tribune Étang de Thau, ce dimanche. Celle-ci a été sanctionnée d’un huis clos après l’interruption du match contre Monaco (2-1)





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue 1 Montpellier Hérault SC Maintien Lyon Saint-Étienne Classement Matchs Déterminants

France Dernières Nouvelles, France Actualités

