Montpellier en demi-finale de Coupe de France : l'occasion de remporter la compétition?

Le MHSC VB affrontera Chaumont en demi-finale de la Coupe de France après avoir battu Tours en quarts de finale. L'équipe aura l'opportunité de jouer à domicile et d'affronter son rival le mieux classé.

Montpellier, après une finale perdue face à Nantes-Rezé en 2024, se retrouve enfin face à une opportunité de remporter la Coupe de France. L'équipe a impressionné en dominant Tours en quarts de finale (3-0) et affrontera désormais son rival historique, Chaumont, en demi-finale. Le MHSC VB jouera à domicile, au Palais des sports de Castelnau, le mardi 4 mars en soirée.

Le CVB52, un des clubs français les plus importants ces dernières années, s'est imposé en Coupe de France en 2022, la même saison où le MHSC VB a remporté le titre de champion de France. Les deux équipes se tiennent actuellement en tête du classement de la Ligue A masculine avec 39 points et se rencontreront le 21 février en Haute-Marne pour la 22e journée de championnat. L'autre demi-finale opposera Tourcoing à Toulouse. La finale se déroulera à Chartres le samedi 29 mars, juste avant le début des play-offs.





