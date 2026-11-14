Montpellier : Émeutes lors de la contestation de la loi sur les armes par les forces de l'ordre

Des affrontements violents éclatent à Montpellier samedi 14 novembre contre un texte favorisant la légitime défense des policiers, entraînant interpellations et fermeture de Cœur de villes en lumière.

Samedi 14 novembre, la ville de Montpellier a été le théâtre de graves affrontements entre plusieurs milliers de manifestants et les forces de l'ordre. Ce qui devait être un rassemblement statique aux Arceaux s'est transformé en manifestation contestataire majeure, perturbant le centre-ville et retardant l'événement culturel Cœur de villes en lumière.

Annonce d'une loi controversée

Le projet de loi relatif à la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre a servi de déclencheur immédiat à cette mobilisation. Adopté précédemment par l'Assemblée nationale, ce texte porté par un député de Les Républicains doit être examiné le 19 novembre au Sénat. Les slogans entendus sur place assimilent ce projet à une caste hors sol, reflétant un mécontentement profond envers la manière dont la justice est appliquée aux policiers.

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Interdiction préfectorale contestée

La préfète de l'Hérault avait interdit les manifestations revendicatives la veille de l'événement. Seul un rassemblement statique était autorisé de 13 h à 14 h aux Arceaux, situé à la lisière du périmètre interdit. Malgré cette restriction, plusieurs milliers de personnes ont convergé avec un nouveau mot d'ordre, refusant de se disperser à l'heure prévue pour rallier le centre-ville.

Confrontations dans le centre historique

Les tensions ont débuté sur le cours Gambetta où plusieurs poubelles ont été incendiées sur les rails du tramway. Après les sommations officielles, une première interpellation a fait monter la tension. Les manifestants ont ensuite déplacé leurs actions vers l'esplanade et la place de la Comédie, où le ballet des CRS et des véhicules de police s'est poursuivi pendant des heures dans les ruelles de l'Écusson.

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Réactions des participants mobilisés

Des citoyens comme Isabelle et Xavier venus du Cœur d'Hérault ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils perçoivent comme un racisme insidieux et une violence injuste envers les lycéens. Ils dénoncent une stratégie gouvernementale d'encadrement des manifestations utilisant des blindés et des lanceurs de LBD, affirmant refuser de fermer les yeux sur l'injustice sociale tout en condamnant les actes de casseurs.

Bilan policier et suite du processus

La préfète a dénoncé dans un communiqué la violence des jet de projectiles et la création de barrages par les participants. Le bilan provisoire établi à 16 h 30 fait état de six interpellations pour port d'armes prohibées, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et jets de projectiles. Une vingtaine de personnes a également été verbalisée pour port d'équipements de protection individuelle sans motif légitime.