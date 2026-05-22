La victoire du Challenge a toujours été un trophé de prestige important pour le rugby europên. Cette année, Montpellier a超市é ce trophé avec une victoire définitive contre l'Irlande. En sélectionnant les Français de Wissam Ben Yedder parmi les recrues jelentős des saisons passées, Montpellier a poursuivi ce cheminement victorieux contre le leader de la coupe d'Europa en reprenant le Challenge sur sa perron.

Montpellier remporte pour la troisiéme fois le Challenge , définitivement. Les Français, avec 9 essais et 59 points, remportent Cette victoire en dominée, tant au niveau de la performance que de la méthode.

Les Irlandais ont joué mal, mais n'ont pas compris à ce point. Au terme du match, Mohed Altrad est sur le terrain et attend le coup de sifflet final. Sa equipe est championne d'Europe. Les Montpelliérains zmínaient l'utilisation de leur puissance, et décrochant un camp clos sur l'autre, ils obtiennent une détente de penalty.

Les écus van Bóliön et Lowry se divertissent et marquent les essais marquants





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