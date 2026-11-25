Un an après son lancement à Montpellier, le bouton SOS de la TaM a généré 760 alertes. Inbal Benayon détaille l'efficacité du dispositif et l'extension du réseau Angela pour lutter contre le harcèlement.

Un an après son introduction officielle dans les transports en commun montpelliérains, le dispositif de sécurité d'urgence Bouton SOS de la TaM confirme son utilité sociale et technique auprès des usagers. Ce chiffre reflète une adoption rapide par les citoyennes qui cherchent à sécuriser leurs déplacements quotidiens dans la métropole.

Les données collectées entre décembre 2025 et octobre 2026 révèlent qu'environ 760 alertes ont été recensées par les autorités locales, soit une moyenne d'environ deux alertes par jour enregistrées par le système. Ces chiffres confirment que le stress lié aux déplacements n'est plus une fatalité pour les femmes de Montpellier grâce à cette innovation technologique.

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Mécanisme d'alerte et réactivité du PCC

Le fonctionnement technique repose sur l'application mobile M'Tickets , permettant à toute personne estimant être en danger de déclencher une alerte instantanément sans quitter son trajet. Les signaux sont directement réceptionnés au poste de commandement centralisé (PCC) de la TaM, où des opérateurs spécialement formés analysent la situation en temps réel.

Ces professionnels du PCC accèdent immédiatement à la géolocalisation précise de la personne qui alerte ainsi qu'au flux audio enregistré en direct depuis son téléphone. Une option spécifique nommée " je ne peux pas parler " permet également de signaler le danger sans émettre la moindre voix, préservant ainsi la discrétion nécessaire en cas de présence d'agresseurs proches.

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Positionnement d'Inbal Benayon et chiffres clés

Inbal Benayon , adjointe au maire de Montpellier chargée des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations, souligne que ce dispositif s'inscrit comme un complément indispensable au réseau de lieux refuges qui s'agrandit depuis son instauration en 2024. Elle précise que l'option muette s'est révélée être la plus utilisée, représentant 73 % des déclenchements totaux enregistrés depuis le lancement.

La rapidité de prise en compte est un facteur déterminant dans l'efficacité du service, avec une moyenne de traitement des alertes établie à huit secondes seulement. Inbal Benayon estime que cette réactivité extrême contribue à rassurer particulièrement les femmes qui adaptaient auparavant leurs trajets par peur d'être agressées dans l'espace public.

Extension du réseau de solidarité commercial

Outre la solution numérique embarquée, la ville de Montpellier a considérablement développé son écosystème de protection physique en intégrant plus de 200 commerces partenaires au dispositif. Ces entreprises affichent désormais un sticker Angela sur leur vitrine, signalant leur engagement à accueillir et protéger toute personne harcelée, importunée ou suivie dans la rue.

La procédure dans ces lieux physiques reste simple et directe : une victime peut simplement prononcer le mot " Angela " pour obtenir de l'aide immédiate du personnel. Les commerçants partenaires suivent une formation continue afin d'accueillir les victimes dans les meilleures conditions possibles, renforçant ainsi la visibilité globale du dispositif de lutte contre les violences.

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Avenir et visibilité du protocole de sécurité

Le succès de cette première année pousse les autorités locales à poursuivre le travail de formation des enseignes et à étendre le déploiement du dispositif vers d'autres lieux stratégiques de la ville. L'objectif affiché est d'assurer que l'ensemble de la population montpelliéraine se sente concernée par cette question cruciale de sécurité urbaine.

Cette stratégie intégrée combine la technologie numérique avec un maillage territorial dense de points d'appui physique, créant un filet de sécurité robuste contre les agressions et le harcèlement de rue. Le bilan positif recueilli encourage une poursuite active de cette politique publique ambitieuse pour garantir l'égalité d'accès à l'espace public.