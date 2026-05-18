Montpellier arrache un succès capital face au CO et s'ouvre la route vers les phases finales

Le match entre Montpellier et Castres, lequel a été remporté par Montpellier (33-36), a ouvert la voie aux phases finales de Challenge. Le manager montpelliérain Joan Caudullo, au micro, s'est excité, voyant l'opportunité menant aux phases finales. Pour les Montpelliérains, une victoire face à Pau et une soirée à Lyon s'annoncent.

La victoire contre Castres (33-36) a ouvert la route des phases finales au MHR qui peut désormais penser sereinement à sa finale de Challenge contre l'Ulster (vendredi 22 mai à Bilbao).

Montpellier va pouvoir aller à Bilbao avec le sentiment du devoir accompli. Un succès à Castres (33-36), le premier depuis 7 ans, et une place assurée dans le top 6 la soirée tarnaise a été fructueuse. À tel point que le manager montpelliérain Joan Caudullo commence à se piquer au jeu de la qualification directe en demi-finale. souriait-il samedi soir. On a une réception contre Pau qui est un concurrent direct et on va à Lyon. On va voir ce que ça peut donner





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